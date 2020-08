Date publiée: 22 août 2020

Carlos Sainz a admis qu’il avait eu du mal à élever la voix et à se faire remarquer plus tôt dans sa carrière en Formule 1.

L’Espagnol a fait irruption en 2015 avec Toro Rosso dans le cadre du programme Red Bull, au moment même où un certain Max Verstappen faisait également ses premiers pas en Formule 1 en tant que coéquipier de Sainz.

Et tandis que Verstappen faisait son chemin dans l’équipe Red Bull l’année suivante, Sainz quitterait le programme de l’équipe pour assurer un passage à McLaren pour 2019.

Il est prudent de dire que cette décision a porté ses fruits, Sainz marquant son premier podium en carrière avec l’équipe tandis que ses performances lui ont valu une place chez Ferrari pour 2021.

Il ne fait aucun doute que Sainz a pris son envol au cours de la dernière saison et un peu, et il a admis qu’au début de sa carrière en F1, il ne parlait pas et ne faisait pas entendre sa voix aussi souvent qu’il aurait dû le faire. .

« Je suis nerveux à l’intérieur, mais s’il y a quelque chose que mon père m’a toujours dit, c’est que je suis beaucoup plus calme qu’il ne l’a toujours été », a déclaré Sainz Jnr à Channel 4.

«Il ne sait pas pourquoi, j’ai probablement 70% des gènes de ma mère, ce qui est beaucoup plus relaxant, et cela signifie probablement que je ne montre pas beaucoup mes émotions de l’extérieur.

«Je pense que parfois c’est positif et d’autres fois négatif, quand je veux me battre pour quelque chose au début de ma carrière en F1, j’ai eu du mal à élever la voix et à me faire remarquer.»

Obtenir un siège chez Ferrari est un moyen de se faire remarquer, et Sainz a admis qu’il y avait un buzz autour du déménagement à venir dans les médias espagnols.

Peut-être que maintenant, il sera enfin en mesure de construire un héritage à part entière, plutôt que d’être considéré comme le fils de Carlos Sainz.

« J’ai toujours eu les médias qui me regardaient comme étant le fils de Carlos Sainz et j’ai toujours eu au lieu d’un œil, deux yeux qui me regardaient toujours et voyaient comment je progressais dans les catégories juniors », a-t-il expliqué.

«Je pense que beaucoup de gens en Espagne ne me connaissaient pas autant qu’ils me connaissent maintenant, et soudainement Ferrari a signé ce jeune homme Carlos Sainz et c’était une très grande nouvelle.

«Mais je commence à recevoir un peu d’excitation et d’attention l’année prochaine également.»

