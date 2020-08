Sebastian Vettel a quitté les qualifications pour le Grand Prix de Grande-Bretagne en disant que le week-end ne pouvait pas «être bien pire». Cependant, ni Vettel ni Ferrari n’auraient envisagé la course de dimanche comme une telle lutte.

Vettel s’est retrouvé dans le no mans land lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Malgré deux premières voitures de sécurité, l’Allemand n’a pas réussi à gagner du terrain sur sa dixième place sur la grille. Au lieu de cela, il a glissé plus loin derrière les combats qui le précédaient et est tombé dans les prises de l’Albon en difficulté et d’un Gasly en progression dans les dernières étapes de la course.

Grâce au chaos à l’avant du peloton dans les dernières étapes de la course, Vettel a volé un point avec une dixième place, juste en repoussant Bottas qui était l’un des trois à être frappé par des pannes de pneus Pirelli.

Le reste du Grand Prix a été calme pour le quadruple champion. Incapable de progresser vers l’avant, ses yeux étaient focalisés sur ses rétroviseurs et les coureurs de milieu de terrain à la poursuite des positions qui rapportaient des points.

Lorsqu’il ne repoussait pas ses concurrents, Vettel se concentrait davantage sur la lutte contre ses machines:

«J’ai tout essayé. J’ai essayé de changer mon style de conduite presque tous les deux ou trois tours, mais à la fin, j’avais très peu confiance en la voiture. Chaque fois que j’essayais de freiner plus tard, j’avais du mal à garder la voiture sur la piste.

Après l’entraînement, Vettel et Leclerc ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que dimanche soit une lutte et qu’ils auraient de la chance d’arriver à la fin de la course. Au fil du temps, Leclerc a de nouveau réussi à prendre le dessus sur la Ferrari de cette année, montant sur le podium dans le chaos; seulement grâce au chaos.

«Dans l’état actuel des choses, nous n’allons nulle part.» Ajouta Vettel. «Il y a quelque chose qui cloche fondamentalement quelque part, que ce soit avec moi ou avec la voiture. Ce n’est pas la période la plus stressante, mais certainement pas la plus agréable. »

Après quatre courses, Vettel n’a pas encore fait son entrée dans le top cinq, il vaut mieux terminer une sixième place du Grand Prix de Styrie, faisant ainsi de 2020 son pire début de championnat de F1 depuis 2008, à l’époque de Toro Rosso.

Une fois de plus, Ferrari a réussi à montrer que le SF1000 n’est pas tant un «cheval cabré» qu’un chien boitant. Avec leur 1000e Grand Prix au Mugello à l’horizon, Tifosi ne devrait pas s’attendre à avoir de quoi se réjouir. À moins d’un autre coup de chance, le goût du champagne pourrait prendre un certain temps à Maranello.