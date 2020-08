Sebastian Vettel aurait pu être un pilote McLaren-Mercedes en 2008 lorsque des négociations ont eu lieu entre les deux parties, mais un accord ne s’est pas concrétisé selon l’homme chargé d’essayer de le faire.

À l’époque, Norbert Haug dirigeait le sport automobile Mercedes et portait une grosse perruque dans le paddock de Formule 1 alors que la société allemande propulsait McLaren – les meilleurs canons de l’époque.

Vettel était le jeune enfant prometteur de Toro Rosso qui faisait des vagues après que BMW-Sauber l’ait inexplicablement libéré chez Red Bull en 2007, alors qu’il en avait terminé huit au Grand Prix des États-Unis à ses débuts à 19 ans et 53 jours. Il était le plus jeune à le faire dans l’élite à ce moment de l’histoire.

C’était un accord d’une course où il avait remplacé Robert Kubica, blessé. Beaucoup ont pris note et Red Bull est venu frapper; quatre courses plus tard, Vettel était à Toro Rosso et Scott Speed ​​dehors. Mais avant que cela ne se produise, les performances de Vettel ont également piqué l’intérêt de Haug.

« J’ai négocié avec Sebastian quand il était à Toro Rosso », a-t-il révélé dans une interview avec F1-Insider, se rappelant comment il avait tenté d’attirer Vettel vers McLaren-Mercedes, avant de choisir Heikki Kovalainen, pour être le coéquipier de Lewis Hamilton en 2008.

Haug a poursuivi: «Qui sait comment l’histoire de la Formule 1 se serait développée si nous étions parvenus à un accord à l’époque. Mais, au sommet, tout le monde négocie avec tout le monde à un moment donné et ceux qui ne l’admettent pas le gardent pour eux. Mais c’est toujours vrai. »

Alors que Hamilton a gagné en 2008 par la suite, il a dû regarder Seb réécrire les livres d’histoire avant de se rendre à quatre championnats du monde de F1 en autant d’années avec Red Bull. Bien sûr, avant le début de l’incroyable course du pilote Merc.

Une décennie plus tard, le divorce Vettel-Ferrari qui se déroule en direct chaque week-end de Grand Prix rend le visionnement douloureux, tout comme les singeries de Seb dans le feu de l’action. Poser la question: qu’est-ce qui ne va pas?

Haug s’est aventuré: «Quiconque est en colère dira: tout. Mais bien sûr, ce n’est pas du tout vrai. Tout comme Mercedes a réussi à créer les conditions idéales pour les victoires et les titres mondiaux pour Lewis Hamilton, Ferrari n’a pas réussi à le faire pour Sebastian Vettel.

«La dernière victoire au titre Ferrari – les plus âgés d’entre nous s’en souviennent – remonte à 2007. Et si nous n’avions pas été assez stupides à l’époque pour ne pas opposer Lewis Hamilton à temps au Grand Prix de Chine, il n’aurait certainement pas atterri. dans le bac à gravier à l’entrée des stands et aurait eu le seul point manquant à la fin du titre mondial.

«Avant 2007, il y avait cinq titres Michael Schumacher Ferrari d’affilée de 2000 à 2004, et avant cela pendant 21 ans – depuis 1979 et Jody Scheckter – rien.

«Il n’est pas présomptueux de dire que Ferrari en dehors de l’ère Schumacher et après l’ère Niki Lauda dans les années 1970 n’a pas beaucoup cassé. J’adore et j’apprécie Ferrari, mais aucun amour ni aucune appréciation ne peuvent détruire les faits.

La réalité est qu’aujourd’hui à 33 ans, Vettel est sans motivation après son licenciement méchant de Maranello, bien qu’un accord avec Aston Martin soit prétendument en attente, il y a une suggestion persistante selon laquelle il prendrait un congé sabbatique en 2021.

Mais, quoi qu’il arrive, entre le week-end du Grand Prix de Belgique, suivant, et son départ en fin de saison, le conseil de Haug est: «Sebastian doit absolument montrer qu’il a son coéquipier rapide et talentueux Charles Leclerc sous contrôle ou qu’il est à moins son égal.

« Ceux qui sont régulièrement laissés pour compte par leurs coéquipiers sont le deuxième choix en Formule 1, ce qui n’est en aucun cas mon avis, mais la loi de l’industrie », a expliqué Haug qui a été le patron du sport automobile de Mercedes pendant 20 ans.