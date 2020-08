Nico Hulkenberg reste en pourparlers avec deux équipes de Formule 1 sur un retour à plein temps sur la grille en 2021, a révélé l’Allemand.

En suppléant Sergio Perez, positif au coronavirus, lors des deux dernières courses, Hulkenberg a eu une autre chance de présenter ses marchandises après avoir été largué de Renault à la fin de la saison 2019.

Lors de son premier week-end avec l’équipe à Silverstone, il s’est qualifié 13e et n’a pas réussi à démarrer la course avec un problème de moteur, mais s’est nettement amélioré lors de sa deuxième sortie sur le circuit, se qualifiant 3e et cinquième de la course avant que les boursouflures de pneus ne le relèguent à un Finition P7.

S’adressant à Auto, Motor und Sport au sujet de son expérience dimanche, Hulkenberg a déclaré qu’il était largement satisfait de sa performance malgré le drame tardif des pneus.

«Je suis heureux d’avoir pu marquer des points pour l’équipe», a-t-il déclaré. «La septième place n’est pas si mal, surtout si vous n’avez pas conduit depuis si longtemps.

«Tout était sous contrôle dans la première moitié de la course. J’ai bien géré les pneus. Nous aurions pu définir le deuxième arrêt un peu plus tard. Cela nous aurait acheté plus d’air plus tard et mis moins de tours sur la joue sur le dernier set. Mais l’équipe voulait me faire entrer plus tôt.

«Je ne sais pas ce qui n’allait pas avec ce deuxième train de pneus durs. Ils étaient plutôt fragiles. J’étais derrière [Charles] Leclerc et a essayé de l’attraper. J’ai fait encore deux ou trois tours, mais les pneus ont de nouveau surchauffé.

«Ensuite, vous payez automatiquement le prix au tour suivant, perdez de l’adhérence et ralentissez à nouveau. C’est comme une limite naturelle. Puis les bulles ont commencé.

Avant la course de ce week-end à Barcelone, Racing Point a déclaré qu’il s’attendait à ce que Perez soit de retour, mais Hulkenberg dit qu’il se prépare comme s’il serait à nouveau dans la voiture.

«Je pars lundi dans le simulateur pour préparer Barcelone, juste au cas où. Ensuite, je m’envole pour Malle et j’attends là-bas jusqu’à mercredi ou jeudi le résultat de Checo. Et en fonction de cela, je prends l’avion pour Barcelone ou pas.

Quant à la question d’un retour à plein temps, Hulkenberg a déclaré que les pourparlers se poursuivent, même s’il est sceptique quant à savoir si ses sorties avec Racing Point ont aidé les choses.

«Depuis un certain temps déjà, je discute avec les deux équipes de ce qui pourrait aller ailleurs. Je ne sais pas si quelque chose a changé ce week-end. On se sent comme non.

«Les gens là-bas me connaissent et ne sont pas influencés par un week-end de course. Il y a une chance, mais cela prendra du temps. »