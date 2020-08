Les pilotes Mercedes profitant du luxe d’un rythme dominant, Max Verstappen semble enraciné en P3 sur les feuilles de temps, car il est régulièrement le meilleur des autres.

Le pilote Red Bull était à nouveau troisième après s’être qualifié pour le Grand Prix d’Espagne, ce qui l’a incité à dire: «Il semble que j’ai un abonnement en P3 pour le moment, car j’y suis allé pendant tout le week-end, mais nous allons essayer de nous améliorer. que demain!

L’écart avec Mercedes était d’environ une demi-seconde alors que tout le monde était prêt pour la fusillade finale en Q3, un déficit qui ne décourage pas le Néerlandais, «Je pense que nous avons fait du bon travail en qualifications, en extrayant tout ce que nous pouvions de la voiture. . Nous savons que sur un tour, nous avons un peu de mal par rapport à Mercedes, mais sur les longues courses, tout est plus proche et nous pouvons en extraire un peu plus de notre voiture.

«Je me suis senti très heureux sur les longues courses d’hier, avec l’équilibre de la voiture et l’usure des pneus. J’espère donc que ce sera la même chose pour demain quand il fera encore chaud mais pas aussi chaud qu’aujourd’hui. Nous allons essayer de rester le plus près possible de Mercedes, mettre la pression sur eux et nous espérons pouvoir nous battre.

«Je suis convaincu que nous pouvons faire du bon travail. Il sera difficile de battre Mercedes car ils ont toujours l’air très rapides, mais nous n’abandonnons pas », a ajouté Verstappen.

En revanche, son Alex Albon n’a tout simplement pas été à la hauteur de son coéquipier tout le week-end. Encore une fois surqualifié par Max, cette fois de sept dixièmes de seconde.

Le pilote thaïlandais a déclaré: « Je ne suis pas entièrement satisfait de ma qualification car je voulais plus, mais nous pouvons faire une bonne course à partir de la P6 et ce fut une amélioration au cours des deux derniers week-ends. »

Verstappen est sûr de porter le combat à la Mercedes, le plan de les mettre sous pression puis de bondir comme il l’a fait pour remporter le Grand Prix du 70e anniversaire dimanche dernier.

Pour Albon, il doit sortir de ce mode de «combat pour la survie» dans lequel il est presque constamment et être disponible pour aider à marquer les points dans une saison où la deuxième place est là pour Red Bull.

Le patron de l’équipe, Christian Horner, a résumé la performance de son pilote numéro un: «Max a toujours tout extrait de sa RB16 le samedi et s’aligne troisième sur la grille, sa meilleure position de départ sur cette piste.»

Et encore une fois a défendu Alex: «Alex continue de montrer des signes de progrès alors qu’il commence à se sentir plus à l’aise avec la voiture sur un tour et que partir sixième sur la grille nous donne beaucoup d’options dans la course de demain.»

Il faudra des tactiques intelligentes de la part du Red Bull pitwall pour surmonter le déficit de rythme, mais Horner utilise la victoire de Silverstone comme source d’inspiration: «Nous allons prendre l’élan de la victoire de la semaine dernière et essayer de l’utiliser à notre avantage demain alors que nous envisageons de maintenez la pression sur Mercedes et battez-vous bien avec les deux voitures.

«Les températures élevées que nous avons observées aujourd’hui devraient se poursuivre et Pirelli a déclaré que ce serait l’une des courses les plus difficiles cette saison pour les pneus, alors j’espère que nous pourrons donner à tout le monde à la maison une bonne bataille sur piste.»