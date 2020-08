Lewis Hamilton, six fois champion du monde de Formule 1, a déclaré que «l’instinct de survie» s’était déclenché après qu’une crevaison au dernier tour ait presque coûté au pilote Mercedes un septième record du Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche.

Hamilton avait remporté une solide victoire à domicile depuis la pole position à Silverstone, avec son coéquipier finlandais Valtteri Bottas deuxième, jusqu’à ce que le destin remplisse une course dramatique dans les deux derniers tours.

Le pneu de Bottas est allé en premier, ramenant le Finlandais à la 11e place à l’arrivée, puis c’était au tour de Hamilton, le Britannique se retrouvant soudainement à conduire sur trois pneus avec Max Verstappen de Red Bull rattrapant rapidement.

Seul le fait que le Néerlandais se soit arrêté pour des pneus neufs pour remporter le tour le plus rapide, lui laissant 31 secondes à rattraper, a sauvé la mise.

Hamilton a déclaré que son cœur s’était presque arrêté, mais son instinct s’est déclenché pour assurer sa troisième victoire consécutive et la 87e de sa carrière – quatre de moins que le record de tous les temps de Michael Schumacher.

«Au fil des minutes, je me sens de plus en plus mal quand je réalise ce qui vient de se passer», a-t-il déclaré aux journalistes. «Je pense que dans le feu de l’action, l’adrénaline monte. Je suppose que ce combat pour l’instinct de survie sort.

«J’ai pu rester calme et vraiment mesuré et essayer de ramener la chose à la maison. J’ai entendu dire que Max attrapait à une vitesse folle.

L’ingénieur de Hamilton, Peter Bonnington, a compté l’écart avec Verstappen dans le dernier tour alors que le champion boitait vers le drapeau à damier.

«Je pouvais entendre sept, six, cinq. Et j’ai juste réussi à garder ça ensemble », a-t-il expliqué et ajouté que l’équipe devait enquêter sur les raisons pour lesquelles ils avaient le problème de pneus et n’était pas sûr s’il avait ramassé des débris ou s’il les avait simplement usés avec un long relais.

Il a dit qu’il n’y avait eu aucun avertissement avant qu’il ne lâche. «J’essayais de mesurer à quel point il était usé, mais je n’avais aucune impression qu’il était particulièrement usé. Je ne pense pas avoir jamais gagné une course uniquement sur trois roues. »