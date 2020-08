Alexander Albon de Red Bull dit qu’il n’a pas à s’inquiéter malgré un autre effort décevant de qualification pour le Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne.

Seulement 12e samedi, Albon a raté la coupe pour Q3 pour le deuxième week-end de course consécutif, intensifiant encore les spéculations selon lesquelles Red Bull pourrait chercher à le remplacer.

Interrogé sur ses difficultés par la suite, Albon a soutenu qu’il n’avait pas de telles inquiétudes.

« Premièrement, je ne vois pas cela comme une difficulté », a-t-il déclaré aux journalistes. «J’ai l’impression que dans la première course, nous avons eu une course très forte. La deuxième course, nous avons terminé quatrième et la troisième course, nous avons terminé cinquième. Donc, si cela pose problème, je me soucierais d’autres choses.

«Je suis personnellement content des premières courses, mais les choses ne se sont pas passées comme nous le souhaitons. Et pour être honnête, je ne suis pas inquiet dans le sens où j’ai l’impression que ça a été difficile ou que ça va mal.

«C’est juste une qualification difficile et de mon côté, je me concentre simplement sur l’essai de me sentir plus à l’aise avec la voiture et d’en tirer les performances.»

Cela n’a certainement pas aidé sa préparation ce week-end quand il s’est écrasé en FP2 et a maintenu des problèmes de puissance en FP3, Albon suggérant que sa principale préoccupation était d’optimiser sa configuration.

«Il s’agit simplement d’essayer de rendre l’équilibre un peu plus constant à travers les types de vitesse et les types de virages tout au long du tour», a-t-il expliqué. « C’est un peu sur quoi je me concentre. »

Accompagnant Albon, l’ingénieur en chef de Red Bull, Paul Monaghan, a déclaré qu’il incombait à l’équipe, et non au pilote, de s’améliorer.

«Certes, il est capable et la voiture est capable, nous devons juste régler le problème pour qu’il lui permette de le faire.

«Et si nous pouvions donner à Alex une voiture mieux équilibrée, alors nous savons tous qu’il l’enfoncera directement en Q3 sans aucun problème.

« Je pense donc que le défi nous incombe plus qu’à Alex, pour être brutalement honnête avec nous-mêmes. »