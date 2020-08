Dans le tour d’horizon: George Russell dit qu’il avait l’intention de faire une stratégie à un arrêt dimanche, mais qu’il a dû mordre trois fois après avoir souffert d’un pneu boursouflé.

Ce qu’ils disent

Russell a dit qu’il craignait que son pneu ne saute avant son troisième arrêt aux stands avec 12 tours à faire.

Par rapport à dimanche dernier, [the race] était bien pire. Nous avons fait une très mauvaise escapade et nous avons perdu quelques positions. Puis, à partir de là, les pneus étaient tout simplement atroces, je pense, pour tout le monde. Nous avons fait une course à trois arrêts, nous espérions faire une étape en début de course, ce qui montre à quel point c’était difficile. Et à la fin, c’était juste de ramener la voiture à la maison parce que je pensais que l’arrière gauche allait exploser. Après mon deuxième arrêt, j’ai fait environ quatre ou cinq tours, puis tout à coup mon arrière gauche s’est enflammé de façon drastique. En deux ou trois tours, les cloques ont empiré de plus en plus, les vibrations sont devenues vraiment mauvaises. Et j’ai fait un appel pour que nous devions boxer et changer de pneu parce que ça allait disparaître. Donc pas génial, beaucoup à revoir.

Citations: Dieter Rencken

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Des médias sociaux

Messages notables de Twitter, Instagram et plus:

Ostatnie tygodnie spędziliśmy przygotowując wyjątkowe, sportowe wydarzenie, którym chcemy upamiętnić 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Zaprosiliśmy do niego zawodników @teamORLEN na czele z Robertem Kubicą i Bartkiem Marszałkiem. Efekty zaprezentujemy 15 sierpnia! # Wiktoria1920 pic.twitter.com/sb3HuEG6bL – ORLEN (@PKN_ORLEN) 9 août 2020

Au vu des débats de la semaine dernière, des plans de restauration plutôt ironiques à l’hôtel préféré de @ F1 en Espagne avant #SpainGP. Peut-être qu’ils voulaient dire «brakefest»? Photo fournie. pic.twitter.com/hfiexiqZ9R – Fritz-Dieter Rencken (@RacingLines) 10 août 2020

Sur quelle note, je pense que Vettel devrait rester en F1 et espérer que Stroll le signe pour Aston Martin. La brigade «il n’a jamais été aussi bon» sait vraiment comment donner des coups de pied à quelqu’un quand il est à terre. Si vous pensez qu’il a remporté 4 titres en étant simplement M. Average avec une longueur d’avance du Dr Marko, repensez-le – Mark Gallagher (@_markgallagher) 10 août 2020

Liens

Plus de liens d’intérêt pour les courses automobiles:

Les 24 Heures du Mans 2020 se disputent à huis clos (Le Mans)

« Au cours des dernières semaines, nous avons examiné de nombreuses façons dont nous pourrions organiser notre événement en septembre avec des fans présents, bien qu’en nombre limité. Cependant, étant donné les contraintes liées à l’organisation d’un événement à l’échelle d’un festival sur plusieurs jours dans le courant situation, nous avons choisi avec les autorités locales de tenir la course à huis clos. «

Liberty Media Corporation publie ses résultats financiers du deuxième trimestre 2020 (Liberty Media)

Les revenus de la F1 au deuxième trimestre de 2020, sans aucune course, ont chuté de près de 600 millions de dollars à 24 millions de dollars.

F1 et Sky explorent les options de F1 TV Pro pour les fans britanniques à partir de 2021 (Motorsport Broadcasting)

« Une nouvelle enquête publiée par la communauté en ligne officielle de Formule 1 pour les fans, F1 Fan Voice, suggère que les fans britanniques pourraient avoir accès à F1 TV Pro dès 2021. »

Kanaan: Cette année n’est pas au revoir à Indianapolis (IndyCar)

«Quand j’ai annoncé ‘TK Last Lap’, c’était pour en profiter avec les fans sur le circuit et passer un bon moment avec eux et ainsi de suite, et cela ne s’est pas produit. Je veux rembourser mes fans et amis et INDYCAR ce qui m’a fait. Ce n’est pas une bonne façon de procéder. «

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour qu’un lien apparaisse dans le prochain tour d’horizon des ., veuillez nous l’envoyer via le formulaire de contact.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

En ce jour en F1

Il y a 35 ans aujourd’hui, Hans-Joachim Stuck et Derek Bell ont remporté le Mosport 1000 pour Porsche, mais Manfred Winkelhock a été impliqué dans un grave accident et est décédé des suites de ses blessures le lendemain.

Partagez cet article . avec votre réseau: