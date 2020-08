Il est tout à fait clair que la seule chose qui peut empêcher la parfaite Mercedes W11 de marquer un doublé à chaque course est qu’elle se gâche elle-même comme elle l’a peut-être fait au Grand Prix de Grande-Bretagne 2020.

À la recherche d’un autre doublé sans effort, avec la ligne d’arrivée en vue, les pneus Pirelli gauches des deux flèches noires de tête ont commencé à se délaminer car il est devenu choquant de constater que Pirelli avait gâché les calculs. Les Merc n’étaient pas seuls.

Au moment où la poussière s’est calmée, Valtteri Bottas a déraillé et a glissé à la 11e place dans le dernier tour, tandis que son coéquipier Lewis Hamilton soignait sa voiture au-dessus de la ligne pour gagner la course, l’avant gauche sur toile et suspendu par des fils.

Poser la question: pourquoi la voiture n ° 77 a-t-elle été autorisée à pousser si tard dans la course alors qu’il aurait dû être clair que le poste d’attente était la réponse?

En d’autres termes, Mercedes a-t-elle fait exploser un un-deux presque certain en ne contenant pas leurs gars?

Quoi qu’il en soit, Hamilton a déjà une main sur ce septième titre record en F1 et c’est maintenant à lui de perdre dans cette saison raccourcie en voiture.

Encore une fois, Bottas – le seul gars avec le kit à se battre contre l’homme principal – a été bouleversé par les circonstances, mais il est également juste de dire qu’il n’avait pas de réponse à la voiture n ° 44 depuis les qualifications samedi, où il avait trois ans. dixièmes timides sur le temps de victoire de Hamilton. Et Hammertime requis…

Il n’y a pas d’échappatoire à la vérité: Bottas, depuis qu’il a rejoint les éternels champions du monde en 2017, n’a pas montré sa capacité à égaler, encore moins à battre son coéquipier ce qui est dommage car il n’y a rien qui se rapproche des Mercs cette saison … et Lewis devient intouchable même au galop.

Après la course à Silverstone dimanche, Bottas s’est retrouvé à se plaindre: «C’est un résultat vraiment décevant pour moi. J’ai été très malchanceux avec la crevaison; tout allait bien jusqu’à ce point.

Ironiquement, cette fois, ce sont peut-être les tentatives de Valtteri pour affronter son coéquipier, en fin de course, qui ont gâché la gestion de ses pneus et ont failli coûter à l’équipe la course qui était la leur. Peut-être aurait-il dû tenir le poste et réduire la pression et mettre la deuxième place en banque, mais il pensait autrement.

Et l’a admis dans le compte rendu médiatique de l’équipe: «J’essayais de mettre la pression sur Lewis, mais nous savions que cela allait être un long passage sur le pneu Hard. Vers la fin, je commençais à avoir de plus en plus de vibrations à l’avant gauche. Je n’ai vu aucun débris ou quoi que ce soit. »

«J’ai signalé les vibrations et commencé à gérer les pneus, mais le pneu s’est brusquement cassé dans la ligne droite de départ / arrivée et j’ai dû effectuer un tour complet pour retourner aux stands, ce qui m’a coûté beaucoup de temps.

« Je suis sûr qu’il y aura beaucoup de leçons à tirer de ce week-end, alors nous allons les prendre et passer au week-end prochain », a ajouté Bottas qui occupe la deuxième place du classement du championnat, bien que 30 points de retard sur Hamilton.