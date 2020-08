Date publiée: 20 août 2020

Méchant pour ses erreurs de début de saison, puis félicité pour son Pilote du jour en Espagne, Kimi Raikkonen dit à Sebastian Vettel «c’est comme ça», notamment avec les médias italiens.

Raikkonen est bien conscient de ce qu’est la vie en tant que pilote Ferrari, et celle qui traite avec les médias italiens.

Le Finlandais a couru pour Ferrari de 2007 à 2009, puis a passé cinq années supplémentaires avec l’équipe Maranello 2014 jusqu’à la fin de 2018.

À cette époque, Raikkonen était le chouchou de Ferrari, remportant le titre mondial en 2007, et il était aussi le méchant de l’histoire, abandonné fin 2009 après que le président Luca di Montezemolo eut remis en question sa motivation.

Lors de son deuxième passage avec l’équipe, il a associé Fernando Alonso pendant une saison avant que Vettel ne soit signé pour remplacer l’Espagnol.

Cependant, il est juste de dire que tout au long du deuxième séjour de Raikkonen, il était plus un acte de soutien que le personnage principal et celui qui devrait courir pour le titre mondial.

Il a accompagné Vettel à travers la plupart des hauts et des bas allemands, à ses côtés car il a été salué par Ferrari et les médias italiens, et à ses côtés car il a été critiqué pour la plus petite et la plus grande des erreurs.

Il a quitté Ferrari à la fin de la saison 2018, remplacé par Charles Leclerc, tandis que Vettel partira à la fin de cette saison, déjà informé que ses services ne sont plus nécessaires.

Raikkonen, cependant, dit que la vie chez Ferrari n’est pas différente de celle des autres équipes, un jour vous êtes un gagnant, le lendemain vous ne l’êtes pas.

«Je n’ai jamais trouvé ça différent de n’importe quelle autre équipe», a-t-il déclaré à propos de la culture au sein de Ferrari. «Si vous lisez tous les journaux, vous vous sentez peut-être un peu plus mal, mais je n’ai jamais regardé ces choses.

«Parfois, vous passez un mauvais moment, et les Italiens peuvent être durs avec vous du côté des médias, mais alors c’est comme ça.

« Tous les médias, il est très facile d’écrire des choses quand on ne fait pas bien et ensuite si on fait bien, le lendemain, vous êtes soudainement le meilleur ami d’entre eux, mais c’est comme ça que ça marche dans ce secteur.

«Je suis sûr qu’il n’est pas très content de la façon dont les choses se passent, mais c’est comme ça que ça se passe.

« Je ne vois pas que c’est très différent [at Ferrari] que n’importe quel autre endroit. Ferrari est Ferrari et les gens regardent ces choses, en particulier les Italiens, mais je doute que cela affecte la façon dont il fait son travail là-bas ou quoi que ce soit d’autre.

«Je pense qu’il est dans le sport depuis assez longtemps pour savoir que parfois c’est comme ça, et il a juste besoin de trouver un moyen de changer les choses.»

Lewis Hamilton a récemment défendu Vettel, son rival de longue date.

S’exprimant avant le week-end du GP d’Espagne, le Britannique a parlé de sa sympathie pour Vettel et de la situation dans laquelle il se trouve avec Ferrari.

« J’ai vu la course difficile qu’il avait eue auparavant et tout ce que je peux essayer de faire est de comprendre la position dans laquelle il se trouve et d’essayer d’être compréhensif », a déclaré le pilote Mercedes.

«Cela ne peut jamais être une sensation agréable de se faire dire que vous n’êtes pas voulu et de continuer au sein de l’équipe, surtout lorsque vous rejoignez une équipe et que vous êtes dans une équipe, vous donnez tout, vous donnez votre cœur.

«Mais je pense que la façon dont il pousse, la façon dont il continue d’essayer d’aider l’équipe montre tout simplement son grand caractère et son engagement envers la course.

«J’espère que quelque chose de vraiment positif se présentera pour lui.

