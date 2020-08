Date publiée: 9 août 2020

George Russell a enduré une course à oublier lors du Grand Prix du 70e anniversaire – et comme beaucoup de ses rivaux, il a révélé que l’usure des pneus était le problème.

Le pilote Williams avait été encouragé par son rythme de course dans le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone une semaine plus tôt, mais cette fois, il n’y avait pas de telle promesse puisqu’il a terminé en P18, avec seulement son coéquipier Nicholas Latifi derrière lui.

La stratégie prévue est sortie de la fenêtre en raison de l’usure excessive des pneus causée par les températures chaudes et les composés plus tendres apportés par Pirelli – alors qu’un mauvais départ n’a pas non plus aidé l’Anglais.

Rendez-vous au magasin de Formule 1 pour tous vos produits officiels George Russell

Je ne vais pas mentir, c’était difficile aujourd’hui. Heureux de pouvoir y retourner la semaine prochaine. A l’année prochaine Silverstone 🇬🇧❤️ – George Russell (@ GeorgeRussell63) 9 août 2020

«Par rapport à dimanche dernier, c’était bien pire», a déclaré Russell, qui avait pris le départ en P15 après avoir atteint la Q2 pour la quatrième course consécutive.

«J’ai fait une très mauvaise escapade et j’ai perdu quelques positions. À partir de là, les pneus étaient tout simplement atroces, je pense pour tout le monde.

«Nous avons fait une course à trois arrêts – je pense que nous espérions faire un arrêt unique au début, ce qui montre à quel point c’était difficile. À la fin, il s’agissait simplement de ramener la voiture à la maison parce que je pensais que l’arrière gauche allait exploser, donc c’était délicat.

«Après mon deuxième arrêt, j’ai fait quatre ou cinq tours et puis, tout à coup, mon pneu arrière gauche s’est enflé de façon dramatique. Au cours de deux ou trois tours, les cloques ont empiré de plus en plus, les vibrations sont devenues vraiment mauvaises et j’ai fait un appel pour que nous devions «boxer» et changer le pneu parce qu’il allait disparaître.

« Donc pas génial et beaucoup à revoir. »

Le coéquipier de Russell Williams, Latifi, avait plus de points positifs sur lesquels s’appuyer, même s’il a terminé dernier des 19 derniers avec Kevin Magnussen (Haas), seul pilote à prendre sa retraite.

«C’était définitivement une course où nous devions constamment nous adapter à la stratégie, a dit le Canadien.

«Les pneus étaient imprévisibles mais la voiture était incroyable – mieux que dans n’importe laquelle des quatre courses précédentes. C’était la plus grande confiance que j’ai eue au volant, je me sentais vraiment bien à pousser.

«Je pense que plus tôt dans la course, si j’avais pu me débrouiller avec certaines voitures ou avec un positionnement de piste légèrement différent, je pense vraiment que nous aurions pu obtenir un résultat bien meilleur.

« C’est quelque chose dont il faut certainement tirer des leçons, mais je pense qu’il reste encore beaucoup de points positifs à prendre malgré le résultat. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!