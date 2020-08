Hier, la FIA a notifié aux équipes qu’elle appliquerait une nouvelle directive technique du week-end du Grand Prix d’Italie les empêchant d’utiliser des «modes quali» sur leurs groupes moteurs.

Les modes permettent aux équipes d’augmenter les performances de leurs moteurs pendant de courtes périodes de temps. Comme ils sont trop exigeants pour courir constamment tout au long d’une course, la FIA entend empêcher leur utilisation en obligeant les équipes à utiliser les mêmes paramètres en qualifications que lors d’un Grand Prix.

Serez-vous heureux de voir le dos des «modes quali»? Êtes-vous déçu qu’une autre innovation technique soit supprimée? Participez à notre débat ci-dessous.

Pour

Selon la FIA, la complexité croissante des modes de puissance des équipes a rendu de plus en plus difficile le respect des règles. L’interdiction des modes quali leur permettra de mieux contrôler le sport.

Qu’elle soit intentionnelle ou non, certains s’attendent à ce que l’interdiction ait un effet positif sur la course. On pense généralement que Mercedes a les «modes de qualité» les plus efficaces et surclasse régulièrement le domaine par des marges substantielles. L’interdiction peut enlever l’un de leurs principaux avantages et rendre le championnat plus compétitif.

Contre

L’interdiction des «modes quali» équivaut à un changement de mi-saison dans les règlements techniques, interdisant une pratique qui était auparavant autorisée. Les équipes ne devraient pas se voir retirer les avantages qu’elles ont légitimement obtenus au milieu d’une saison.

Empêcher les équipes de modifier les performances de leur moteur pour s’adapter à différentes situations revient à abaisser encore plus les règlements techniques à un moment où le sport impose de plus en plus de restrictions à l’innovation.

je dis

Changer les règlements techniques en milieu de saison ne me convient jamais. Cela rappelle les décisions passées qui ont contraint Michelin à redessiner ses pneus à la mi-2003 ou l’interdiction de l’amortisseur de masse de Renault en 2006.

L’existence de «modes quali» n’est guère nouvelle, de sorte que la précipitation soudaine de les interdire est difficile à justifier. Si cela est fait pour «pimenter le spectacle», je ne suis pas non plus impressionné par cela. Si Mercedes a fait un meilleur travail que Honda, Ferrari et Renault, tant mieux pour eux, c’est aux autres de le découvrir par eux-mêmes.

Vous dites

Faut-il interdire les «modes quali» du Grand Prix d’Italie? Votez ci-dessous et donnez votre avis dans les commentaires.

Êtes-vous d’accord avec la décision d’interdire les «modes quali» du Grand Prix d’Italie?

Tout à fait d’accord (9%) Plutôt d’accord (9%) Ni d’accord ni en désaccord (6%) Plutôt en désaccord (28%) Pas du tout d’accord (47%) Sans opinion (0%)

Total des électeurs: 32

