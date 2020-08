Date publiée: 12 août 2020

Lewis Hamilton s’est félicité d’avoir au moins des courses à deux arrêts, affirmant que les fréquents à un arrêt «craignent» et sont ennuyeux à regarder.

Hamilton, qui cherchait une quatrième victoire consécutive de la campagne 2020 révisée, est sorti perdant d’une bataille stratégique intrigante lors du Grand Prix du 70e anniversaire.

Pirelli a apporté des pneus plus tendres à la deuxième course qui se tiendra à Silverstone et cela a ouvert plus d’options pour aborder la course.

Red Bull a choisi de démarrer Max Verstappen sur les pneus durs de P4 sur la grille et c’était pour contrer le duo Mercedes de Hamilton et Bottas aligné sur les médiums.

Alors que Hamilton et Bottas ont eu du mal à entretenir leurs pneus, la stratégie de contre-attaque de Verstappen a porté ses fruits puisqu’il a fini par remporter sa première victoire de la saison.

La stratégie des arrêts aux stands n’était pas aussi claire que dans la grande majorité des courses de Formule 1 modernes, car Hamilton a joué avec l’idée d’essayer de tenir un arrêt à un seul arrêt, tandis qu’un à deux arrêts était beaucoup option plus viable que d’habitude.

Hamilton a apprécié la bataille tactique qui s’est déroulée lors du Grand Prix du 70e anniversaire et souhaite que la Formule 1 continue de s’éloigner des courses à guichet unique.

«Nous sommes venus ici [Silverstone] avec des pneus plus souples qui ont rendu la course plus excitante », a déclaré Hamilton.

«Comme nous l’avons dit à propos des deux arrêts, une partie de moi ne veut pas proposer que nous allions avec des pneus plus tendres pour avancer parce que peut-être que nous serons à nouveau dans cette position, mais finalement, un arrêt est nul.»

«Nous ne devrions jamais faire un guichet unique dans ce sport, cela n’a jamais été bon de regarder en tant que fan, cela le rend plus excitant quand il y en a plus.

Verstappen a fait écho aux sentiments de Hamilton.

«Je pense qu’en général, personne n’aime gérer les pneus tout au long de la course», a-t-il déclaré.

«Nous voulons pousser, ce serait bien. Faire un arrêt unique n’est pas très excitant. »

Cependant, un retour à des stratégies à guichet unique généralisées sur la grille pourrait revenir ce week-end prochain alors que Pirelli retournera aux composés plus durs vus pour la dernière fois lors de la première course à Silverstone pour le Grand Prix d’Espagne.

Cependant, les températures plus chaudes en magasin peuvent entraîner une dégradation des pneus plus élevée.

