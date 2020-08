La Formule 1 courra à Silverstone pour le deuxième week-end consécutif dimanche. Mais a-t-il et Tire Pirelli a-t-il trouvé une solution aux pannes dramatiques qui se sont produites il y a quatre jours?

Même piste mais pneus plus souples

Le Grand Prix de Grande-Bretagne de la semaine dernière à Silverstone s’est généralement déroulé sans incident jusqu’à ce qu’une série de pannes de pneus se produise dans les cinq derniers tours de la course. Pour la course de ce week-end, des pneus plus tendres seront utilisés, une décision qui a été prise dans l’espoir de créer une course plus variée.

Pirelli a annoncé des modifications de ses restrictions sur la façon dont les équipes peuvent utiliser les pneus ce week-end. Jusqu’où iront-ils pour augmenter la pression des pneus et modifier les angles de carrossage, et cela suffira-t-il à éviter une répétition?

Le test de prototype de pneu 2021, prévu pour la deuxième pratique vendredi, a été annulé afin que les équipes aient plus de temps pour installer leurs voitures et se familiariser avec la gamme de pneus plus souples.

Suivi des modifications

Nouvelle bordure de la chapelle Becketts, Silverstone, 2020

Un autre changement potentiellement important a été apporté à la piste avant la course de ce week-end. Un tronçon de trottoir de 23 mètres de long a été ajouté à gauche de la ligne de course à la sortie du virage à droite Becketts, entre les virages 13 à 14, où plusieurs pilotes ont couru large sur l’herbe le week-end dernier. Esteban Ocon a indiqué que les coupures que Renault a découvertes sur ses pneus vendredi ont peut-être été découvertes par eux en courant large ici.

Auparavant, il y avait une section de vieux bitume et de béton ici, qui avait été peinte pour correspondre aux bordures de Silverstone. Cela a été supprimé à l’hiver 2019-2020. Le nouveau trottoir devrait empêcher les conducteurs de courir dans la saleté à ce stade du circuit.

Hulkenberg est prêt pour une deuxième chance

Alors que Sergio Perez devrait rater sa deuxième course consécutive, Hulkenberg sera à nouveau sur appel à Racing Point.

En dépit d’être rouillé, Hulkenberg s’est rapidement habitué au RP20 la semaine dernière. Cruelly, il n’a pas pu obtenir une course complète à son actif après que son unité de puissance ne se soit pas allumée avant le départ.

La deuxième fois, armé d’une meilleure compréhension du comportement de la voiture et des procédures de Racing Point, il sera prêt dès le départ. Ce sera important pour l’équipe, car Racing Point manquait étonnamment de rythme pendant la course, ce dont ils auront hâte d’aller au fond.

Russell peut-il marquer un point à la maison?

George Russell a réussi à sortir de la Q1 le week-end dernier, mais une pénalité de cinq places sur la grille l’a rétrogradé au dernier rang. Compte tenu des drames survenus à la fin de la course, cela ressemble à une occasion manquée. Où aurait-il pu finir s’il avait commencé là où il s’était qualifié?

Williams a été plus rapide lors des qualifications lors des trois premières courses, mais leur rythme de course n’a pas été aussi rapide. Néanmoins, Russell a grimpé au 12e rang à la fin du Grand Prix de Grande-Bretagne. S’il peut combiner son rythme de course soutenu et son rythme de qualification, il pourrait avoir un aperçu de son premier point en carrière.

Albon et Vettel peuvent-ils combler l’écart avec leurs coéquipiers?

La deuxième chute d’essais a commencé un week-end difficile pour AlbonFerrari et Red Bull n’a pas été en mesure de défier Mercedes en qualification et en course. Mais l’écart entre chacun de leurs pilotes sera une préoccupation pour les deux équipes.

Ferrari est devenu agressif et a choisi de tester une configuration à faible appui pour compenser son manque de vitesse en ligne droite. Leclerc a excellé et a été le quatrième pilote le plus rapide pendant la majeure partie du week-end. Vettel a eu des problèmes tout au long de la pratique et n’a jamais semblé rebondir après sa pénalité de grille pour avoir franchi les limites de la piste.

De même, Verstappen était le troisième pilote le plus rapide, mais Albon n’a pas pu sortir de Q2, s’est mêlé à Kevin Magnussen dans le premier tour et a écopé d’un penalty. Sa confiance a été entamée par une chute lors de la deuxième séance d’essais qui a coûté à Albon un temps précieux sur la piste et, a révélé le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, peut également avoir été liée au problème du bloc moteur qui a perturbé les essais finaux pour lui. Il a vraiment besoin d’un week-end sans problème qui se termine par la fin de la course en vue de son coéquipier.

Victoires consécutives à domicile

Certains pilotes n’ont même jamais la chance de courir à domicile, encore moins de gagner là-bas. Encore moins courent à domicile deux fois en une seule année.

Mais après avoir remporté son septième grand prix à domicile le week-end dernier, Lewis Hamilton a une chance de faire quelque chose de très inhabituel ce week-end: gagner des courses consécutives sur sa piste.

