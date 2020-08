L’interdiction de la Formule 1 sur les «modes de qualification» du moteur est introduite pour «faire reculer les leaders», selon le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff.

La FIA a l’intention d’interdire les modes haute performance de la prochaine course à Spa-Francorchamps en obligeant les équipes à utiliser le même mode en qualifications et en course. Étant donné que les «modes quali» sollicitent davantage les moteurs et augmentent la consommation de carburant, ils ne sont pas adaptés à une utilisation constante sur une distance de course complète.

Les rivaux de Mercedes soupçonnent qu’ils gagnent le plus grâce à l’utilisation de paramètres moteur haute performance en qualifications. Wolff a déclaré que l’interdiction prévue est un exemple du sport cherchant à freiner l’avantage d’une équipe dominante.

« Il a toujours été le cas en Formule 1 que de retirer les leaders, ou ce que sont censés être les leaders, est quelque chose de bon pour le sport », a-t-il déclaré.

Wolff s’attend à ce que Mercedes réagisse au changement de règles en débloquant plus de puissance de leur moteur en version course.

«Nous considérons cela comme un défi», a-t-il déclaré. «Nous avons un bon mode quali. Nous sommes en mesure de lui donner un peu plus de puissance lors de cette dernière session.

«Si ce n’est plus possible, parce que tout doit être adouci tout au long de la course, ce n’est pas un déficit pour nous, mais au contraire, nous pensons que nous pouvons traduire cela en plus de performances en course. C’est quelque chose qui est un grand défi pour nous que nous relèverons une fois que la règle sera appliquée.

Wolff a reconnu que la FIA avait souligné d’autres raisons pour le changement de mi-saison dans la façon dont les règlements sur les moteurs sont appliqués.

«Je pense que l’objectif principal de la FIA était de mettre en œuvre la règle pour mieux comprendre et mieux analyser ce qui se passe réellement avec les moteurs», a-t-il déclaré. «C’est une méthode très complexe entre le moteur à combustion et tous les systèmes de récupération d’énergie et je pense qu’en ayant un seul mode, il devient plus facile pour la FIA de vraiment voir si tout est conforme.»

