La FIA travaille avec la commission de la diversité récemment annoncée par Lewis Hamilton pour aider à promouvoir le sport auprès de nouveaux participants issus de milieux non traditionnels.

Hamilton et le président de la FIA, Jean Todt, ont discuté de la question avant le Grand Prix de Grande-Bretagne.

«Nous avons eu une discussion très constructive et très bonne», a déclaré Todt aux médias, y compris aux ., avant le Grand Prix de Grande-Bretagne. «C’était un échange informel.

« Ce qui est très important, ce n’est pas juste un contact », a déclaré Todt, « mais de créer un programme et de le surveiller et de savoir que cela prend du temps, malheureusement. »

Todt a déclaré qu’une approche coordonnée impliquant la FIA, la F1 et d’autres organisations est nécessaire pour lutter contre le manque de diversité dans la course automobile, une cause que Hamilton a défendue avec passion.

«Je donne crédit à ce que Chase Carey a décidé de créer un mouvement pour faire un don privé, qui a d’ailleurs été égalé par la FIA, pour aborder les questions d’éducation à la diversité. Donc d’une manière pour moi c’est essentiel parce que c’est un fait, [there] sont des actions. Si nous voulons progresser, nous avons besoin d’actions coordonnées.

«Dans la FIA, nous avons un département, une dame qui travaille spécifiquement là-dessus, travaillant directement dans mon cabinet pour y remédier. Et d’ailleurs, elle collabore également avec la Commission Hamilton. Il y a donc beaucoup de choses que nous avons faites, beaucoup que nous avons l’intention de faire et je suis heureux de soutenir tant que cela reste dans la ligne que nous considérons et qui doit être respectée. «

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Hamilton et plusieurs autres pilotes avaient également critiqué la mauvaise organisation de la cérémonie de lutte contre le racisme avant le Grand Prix de Hongrie. Pour le Grand Prix de Grande-Bretagne d’aujourd’hui, la FIA a organisé une célébration officielle à laquelle un créneau horaire est prévu dans le programme.

La cérémonie de lutte contre le racisme de la F1 sera «plus structurée», a déclaré Todt. «C’est pour aborder la situation de manière plus structurée», a déclaré Todt. «Quand il a été abordé pour la première course en Autriche, nous avons senti que cela s’était passé comme nous le voulions. Probablement les prochaines courses n’étaient pas aussi arrangées qu’elles auraient dû l’être. C’est pourquoi nous avons résolu ce problème.

Todt a loué le dévouement d’Hamilton aux causes de l’antiracisme et de la diversité. Il a déclaré que la FIA la soutiendrait dans la mesure du possible, mais a souligné qu’elle ne ferait pas la promotion de «messages politiques».

«Je respecte quelqu’un qui a des croyances et qui essaie d’utiliser son image, sa voix, son leadership pour protéger quelque chose», a déclaré Todt.

«Il y a tellement de choses, malheureusement, nous voulons nous améliorer. Je suis très impliqué en tant que président de la FIA et en tant qu’envoyé spécial de l’ONU pour la sécurité routière au sujet des victimes sur les routes: 1,4 million de personnes mourront sur la route; 500 enfants meurent chaque jour sur la route; entre 30 et 50 millions de personnes sont blessées en situation de handicap sur la route.

«Je crois donc que j’admire les gens qui s’engagent pour quelque chose où ils sentent qu’ils peuvent apporter quelque chose. Alors clairement, si vous pouvez apporter quelque chose à cela, je l’admire. Et autant que nous pourrons contribuer, nous le ferons.

Annonce | Devenez un supporteur et passez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison F1 2020

Partagez cet article . avec votre réseau: