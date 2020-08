Date publiée: 8 août 2020

George Russell admet que «la nouveauté s’est dissipée» en atteignant Q2 et il veut commencer dans le top 10 après avoir obtenu une place de grille P15 pour le Grand Prix du 70e anniversaire.

L’Anglais était généralement au deuxième rang lors de sa première année avec Williams, mais l’équipe s’est tellement améliorée que Russell est maintenant passé en Q2 lors de quatre de ses cinq tentatives en 2020.

Williams a dépassé Alfa Romeo et est maintenant en compétition avec Haas dans ce qui est de plus en plus une «mini-ligue» dans le sous-sol de F1.

Mais, homme ambitieux qu’il est, le pilote junior Mercedes Russell n’est pas satisfait et veut vivre la Q3 le plus tôt possible pour augmenter ses chances de récolter ses premiers points au Championnat du monde.

«Je suis vraiment content, mais je veux toujours plus, a déclaré Russell. «La nouveauté s’est dissipée en atteignant Q2 et je veux continuer.

«Cela montre que nous avons fait des progrès considérables. Mais pour être honnête, je pense que nous avons vraiment optimisé chaque séance de qualification cette année, ce qui a été formidable. Je ne pense pas qu’il y ait eu beaucoup plus dans la voiture et c’est notre potentiel maximal.

«J’espère que nous pourrons bâtir sur cela et que les autres resteront là où ils sont.»

Malgré un autre résultat prometteur à Silverstone, Russell n’était pas complètement satisfait de la performance de sa Williams, déclarant: «La voiture était plus difficile à conduire que la semaine dernière, alors que je pense que nous avions une bien meilleure fenêtre.

«Les conditions sont différentes, les pneus sont différents. Il y a beaucoup de vent ici et cela rend la conduite vraiment difficile. »

Russell pense qu’il courra contre Romain Grosjean dans le Haas, qui s’est qualifié une place devant lui mais a ensuite été promu P13 après la pénalisation d’Esteban Ocon, les voitures plus haut sur la grille étant probablement trop rapides pour les Williams.

«Romain a été rapide aujourd’hui mais il a utilisé deux trains de pneus moyens alors que nous aurons un nouvel ensemble à utiliser pour la course», a déclaré Russell. «Nous ne sommes donc pas en mauvaise posture.

«Haas avait le droit d’utiliser les deux ensembles de médiums pour essayer de nous surqualifier et cela fera une course intéressante demain.

«Nous avons des voitures rapides autour de nous et on ne sait jamais, il peut y avoir quelques incidents ici et là.»

