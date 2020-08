En résumé: McLaren utilise différents packages aérodynamiques sur ses voitures en raison d’un problème de refroidissement sur le MCL35 de Carlos Sainz Jnr.

Ce qu’ils disent

Afin de faciliter le refroidissement de la voiture de Sainz, McLaren utilise une carrosserie plus ouverte, ce qui entraînera une pénalité aérodynamique, comme l’a expliqué le directeur technique de McLaren, James Key:

Nous avons une anomalie sur la voiture de Carlos: un circuit de refroidissement est particulièrement chaud et nous ne comprenons pas pourquoi. Cela pourrait être un capteur. Cela ne semble pas être lié aux refroidisseurs ou aux conduits entourant ces refroidisseurs ou à des choses du genre. Parfois, cela dépend de la façon dont les pilotes conduisent, ils auront une puissance moyenne plus élevée pour un tour donné. Donc, vous le voyez de temps en temps et je ne pense pas qu’il y ait jamais eu une année où il n’y a pas eu un ou deux degrés entre les deux voitures. Mais la situation actuelle est un peu plus que cela. Nous avons donc dû mettre Carlos sur une carrosserie différente.

J’ai donné beaucoup d’espace, si je n’avais pas fait, nous aurions pu nous réunir. En aucun cas je ne voulais dire que je voulais m’écraser avec lui, merci à l’équipe d’avoir toujours été à mes côtés et j’attends avec impatience une meilleure course demain (2/2) – Dan Ticktum (@DanTicktum) 8 août 2020

Les conduits de frein @ MercedesAMGF1 commenceront donc 1, 2, 3 dans le # 70thGP de demain… – Fritz-Dieter Rencken (@RacingLines) 8 août 2020

Un samedi décevant (Ferrari)

Laurent Mekies: « Il ne fait aucun doute que ce fut une mauvaise performance en qualifications, étant donné que nos pilotes sont huitième et douzième sur la grille. Sur cette même piste et dans des conditions très similaires, nous avons pris du recul en termes de compétitivité par rapport. à il y a une semaine, en termes de performance et contre celle de nos principaux rivaux cette saison. «

Qualification (AlphaTauri)

Pierre Gasly: ​​ »Hier a été un peu difficile pour nous, mais l’équipe a fait un travail fantastique du vendredi au samedi et a fait les bons changements du jour au lendemain pour me donner une voiture qui me donne la possibilité de pousser au maximum. C’était génial d’être quatrième de la Q2 et terminer la Q3 à la septième place, devant les deux Ferrari, McLaren et une Red Bull, c’était le meilleur résultat que nous aurions pu espérer. «

Hulk fort à Silverstone (Racing Point)

Lance Stroll: « Je n’ai pas tout compris aujourd’hui. Nous travaillions sur certaines choses pendant les qualifications et je n’ai pas tout à fait réussi à trouver le bon équilibre – j’ai eu une petite instabilité à l’arrière de la voiture. Je n’étais pas Je n’ai pas réussi à faire un tour propre non plus, ce qui n’a pas aidé. «

Samedi (Renault)

Alan Permane: « (Ricciardo) a fait hier quelques changements de réglages qui étaient différents du week-end dernier, et cela a vraiment amélioré la voiture. Pour Esteban, nous n’avons pas fait un assez bon travail pour lui, il avait du mal avec l’adhérence arrière et a évidemment la pénalité pour empêcher George (Russell) de se qualifier. «

En ce jour en F1

Né ce jour-là en 1944: Patrick Depailler, qui a remporté deux courses de F1 avant d’être tué dans un crash d’essai à Hockenheim en 1980

