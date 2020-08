Le patron de Haas, Guenther Steiner, a fustigé le système de pénalités de la Formule 1, suggérant que les deux dernières courses ont prouvé qu’il devait être révisé.

Ce que Steiner considère comme étant difficile à faire – des deux côtés de la médaille, les deux pilotes Haas ont reçu une pénalité de 10 secondes au Grand Prix de Hongrie pour avoir reçu une aide illégale du mur des stands, après avoir reçu l’ordre de chercher des pneus secs sur une piste humide pendant le tour de formation.

Puis lors du GP de Grande-Bretagne dimanche, la course de Kevin Magnussen s’est terminée par une collision avec le Red Bull d’Alexander Albon, pour lequel le Thaïlandais n’a écopé que de cinq secondes de pénalité.

« Je pense que le système de pénalités ne fonctionne pas bien », s’est plaint Steiner par la suite. «En Hongrie, nous arrivons aux stands avant la course et nous nous pénalisons car nous devons partir dans la voie des stands et nous avons 10 secondes.

« Ici [at Silverstone] on se fait sortir dès le premier tour, et évidemment c’était son [Albon’s] faute parce qu’il obtient une pénalité, mais il reste cinq secondes et nous sommes hors course.

«En Hongrie, nous n’avons fait de mal à personne et nous n’avons pas vraiment pris d’avantage car nous nous sommes pénalisés en partant dans la voie des stands. Nous avons parlé avec les chauffeurs, ce n’est pas clair dans la réglementation.

« C’est un TD [technical directive] à partir de 2017, je pense donc que nous devons chercher à le fermer un peu plus. La punition ne correspond pas toujours au crime. »

Selon Steiner, son équipe est l’une des rares à vouloir mélanger sa stratégie – comme elle l’a encore fait dimanche en choisissant de ne pas pitcher Romain Grosjean pendant la période de la voiture de sécurité – et maintient l’intrigue qui prévoit qu’il faut récompenser, non punir.

«Il semble toujours que je m’en plains [receiving penalties], mais je pense qu’il y a des situations où nous sommes simplement plus exposés à ces choses », a-t-il expliqué.

«Nous avons pris la décision courageuse de rester à l’écart. Nous étions les seuls, mais cela a encore un peu mélangé les choses, vous savez. Je pense que nous n’essayons pas de le rendre ennuyeux.

«Nous prenons des décisions dont nous pouvons vivre avec les conséquences, mais nous n’aimons pas vivre avec les conséquences en obtenant des sanctions.»