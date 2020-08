Date publiée: 5 août 2020

Les images télévisées ne transmettent pas la vitesse réelle des voitures de Formule 1 aux téléspectateurs, rue Carlos Sainz.

Le pilote McLaren, qui a déjà essayé les émissions de Formule 1 pour ne pas avoir montré suffisamment de batailles au milieu de terrain, estime que le sport doit faire quelque chose pour faire comprendre aux fans à quelle vitesse les voitures vont.

«Les voitures sont incroyables, mais ensuite vous regardez la télévision et elles ne semblent pas plus rapides qu’à l’époque», a-t-il déclaré à Motorsport.com. «Et c’est ce qui me rend nerveux.

«Y a-t-il quelque chose que nous faisons de mal avec les caméras, avec les angles de caméra ou avec la haute définition?

«La plupart des gens sur Twitter ont convenu que les voitures, étant plus longues et plus grandes, donnent l’impression qu’elles sont plus lentes.»

Sainz estime que les images d’antan semblent donner à ces voitures une apparence beaucoup plus rapide que les machines de cette année.

Le pilote, qui échange McLaren pour Ferrari à la fin de cette année, a tweeté une vidéo d’Ayrton Senna en action à Silverstone en posant la question « quelqu’un, s’il vous plaît, expliquez-moi pourquoi cela semble plus rapide qu’aujourd’hui, même si maintenant nous sommes beaucoup plus rapides. qu’à l’époque?

Quelqu’un, s’il vous plaît, expliquez-moi pourquoi cela semble plus rapide qu’aujourd’hui, même si maintenant nous sommes beaucoup plus rapides qu’à l’époque? https://t.co/0qAMZqeInP – Carlos Sainz (@ Carlossainz55) 13 juillet 2020

«Les voitures de cette année sont spectaculaires, c’est difficile à expliquer», a-t-il ajouté.

«J’ai connu l’évolution de 2015 à 2020, soit une évolution de près de 10 secondes de temps par tour.

«J’ai pu ressentir les améliorations d’une voiture de F1 et la vitesse à laquelle nous allons maintenant dans des endroits comme la Hongrie, Silverstone, Spa, Suzuka… c’est quelque chose de spectaculaire.

«Les temps au tour sont très rapides. Autant les F1 des années précédentes étaient plus légères et plus réactives, autant ce qui impressionne vraiment à l’intérieur d’une voiture, c’est la vitesse à laquelle vous passez dans un virage, et ce qui compte le plus, c’est le temps au tour.

Même si les voitures des années passées étaient plus légères et peut-être plus spectaculaires à regarder à la télévision, il n’ya rien dans l’histoire de la F1 comme les voitures de cette année.

«Même dans des années brillantes comme 2004 ou 2005, même avec une suspension active, un contrôle de traction, des voitures de 100 kg plus légères, peu importe.

«Nous sommes quelques secondes plus rapides maintenant qu’à l’époque, nous franchissons les virages plus rapidement et nous freinons plus tard. Et aussi en qualifications, nous avons 1000 ch du moteur. »

