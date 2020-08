Date publiée: 13 août 2020

Sebastian Vettel a fermement nié l’idée que la tension monte entre lui et Ferrari après un début de saison difficile.

Le Grand Prix du 70e anniversaire était une course dont Ferrari et Vettel en particulier étaient heureux de passer.

Le quadruple champion du monde n’a jamais vraiment menacé le top 10 tout au long du week-end de course, et une vrille au premier tour de la course n’a pas aidé à franchir la ligne d’arrivée en P12.

Mais cela n’a pas vraiment arrangé les choses quand Vettel a dit à Ferrari qu’ils avaient «foiré» sa stratégie de course sur la radio de l’équipe.

Bien sûr, Vettel quittera Ferrari à la fin de la saison et sera remplacé par Carlos Sainz, mais il n’accepte pas l’idée que la tension monte maintenant entre lui et la Scuderia.

«Non, je ne suis pas d’accord avec cette déclaration», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse avant le Grand Prix d’Espagne, lorsque la question lui a été posée.

«Je pense que nous essayons de faire tout ce que nous pouvons, et ce n’est jamais détendu si les choses ne vont pas comme vous le souhaitez ou si elles tournent mal.

«Naturellement, si vous jugez les émotions juste après la course ou pendant la course, je ne pense pas que ce soit un reflet fidèle de ce qui se passe, d’où ma tendance à être en désaccord.

«Je n’ai pas fait une belle course et nous avons essayé de remonter, et aurions pu opter pour une stratégie différente, mais nous n’avons pas fait, alors nous en avons parlé, réglé et passé. Il n’y a pas beaucoup de différence en termes de climat par rapport à la semaine précédente ou à la semaine précédente. »

Vettel croupit tout le long de la 13e place du championnat des pilotes avec seulement 10 points, donc ce ne serait pas une surprise si le quadruple champion du monde n’a pas vu la saison avec Ferrari.

Mais il n’a pas eu cette conversation avec l’équipe et a dit que si les choses «se calment», il pourrait avoir une dernière saison décente en rouge Ferrari.

Lorsqu’on lui a demandé si Ferrari pouvait le libérer à la mi-saison, Vettel a déclaré: « » Je ne pense pas … nous n’en avons même pas envisagé ou parlé.

«Je suppose que ce n’est pas seulement une question pour moi. Mais je sais de quoi je suis capable, je connais le travail que je peux faire.

«Pour le moment, ce n’est pas la course la plus propre, mais oui, j’en suis sûr [if] les choses se calment, et j’ai une chance décente, alors je vais l’utiliser. «

Le coéquipier de Vettel, Charles Leclerc, occupe la quatrième place du championnat des pilotes avant le Grand Prix d’Espagne, 35 points mieux que Vettel après cinq courses.

