Date publiée: 11 août 2020

Toto Wolff pense que Mercedes a un combat pour le titre après que Max Verstappen est passé deuxième avec sa victoire au GP du 70e anniversaire.

Mercedes a commencé le championnat de cette année sous forme de vol avec Valtteri Bottas remportant la première victoire au GP d’Autriche et Lewis Hamilton remportant les trois suivants.

Telle était sa victoire au GP de Grande-Bretagne, qui lui a valu une avance de 30 points au classement, que le Champion du Monde en titre a déploré l’absence de combat.

« Ce n’est pas comme ça que j’ai imaginé le combat pour le championnat », a déclaré Hamilton cité par Sky Sports.

«Ce n’est pas comme ça que je veux gagner le titre, je préférerais de loin avoir un très bon combat avec Max et Charles, c’est ce qui me rend heureux. Je suis un coureur de bout en bout, c’est ce que je sors de mon lit chaque matin. »

«Je pense que ce serait formidable si tout se rapprochait à l’avenir», a ajouté le joueur de 35 ans.

Une semaine plus tard, il a réalisé son souhait.

Bottas a commencé le Grand Prix du 70e anniversaire de la pole position avec Hamilton deuxième sur la grille, cependant, une stratégie alternative pour Verstappen, qui a commencé sur les pneus durs, a donné au pilote Red Bull l’écart dont il avait besoin pour gagner la course.

Verstappen a pris le drapeau à damier avec 11 secondes d’avance sur Hamilton et a terminé deuxième du championnat des pilotes.

Quelle journée pour @ Max33Verstappen dimanche alors qu’il remportait sa première victoire en 2020! 🏆 👊 # F170 🇬🇧 # F1 pic.twitter.com/o6Xe8RA9AR – Formule 1 (@ F1) 10 août 2020

Il a cependant encore 30 points de retard sur le Britannique avec Bottas quatre autres sur le rythme.

Wolff, cependant, estime que ce n’est que le début du défi Red Bull.

« Je pense que nous l’avons fait », a-t-il déclaré à Autosport lorsqu’on lui a demandé si Mercedes était maintenant dans un combat pour le titre.

«J’apprécie un peu la situation parce que tout le monde disait:« OK, ça va être une promenade dans le parc pour Mercedes », et nous y voilà.

«Ce n’était pas du tout une promenade dans le parc. Nous n’étions certainement pas la voiture la plus rapide, peut-être même pas la deuxième voiture la plus rapide.

«Nous avons vu par le passé que les conditions de chaleur ne convenaient pas à notre voiture, mais c’est beaucoup plus complexe que cela.

«Nous avons probablement le package le plus rapide, mais le package le plus rapide implique également le plus d’appui, et le plus d’appui est le plus dur pour les pneus.

«À cet égard, nous devons apprendre à régler la voiture pour aider les pneus à survivre un peu.

«Je suis vraiment curieux de voir et intéressé de voir comment nous allons faire à Barcelone.

«Nous avons quelques jours pour comprendre, et il n’y a rien de mieux qu’un grand défi.»

Lewis Hamilton a volé le trophée de Max Verstappen 🤣🤣 pic.twitter.com/OZQHn4ppCH – Goffeng – FUT Trader Ⓙ (@Goffeng_Trader) 9 août 2020

Le patron du sport automobile de Mercedes insiste sur le fait qu’il ne suffira qu’un seul DNF et que l’ensemble du tableau en haut du classement pourrait basculer en faveur d’un pilote ou d’un autre.

«Nous relevons le défi, nous aimons le combat, et ils sont un compétiteur solide et Max est un très bon pilote.

«Si vous considérez qu’ils avaient un DNF complet au début de la saison, cet écart n’est pas grand. Ce ne serait que cinq points de retard et non 30.

«Il reste peut-être 10 courses à disputer. Les DNF peuvent rapidement faire basculer les points, et oui, cela pourrait être beaucoup plus intéressant que ce que beaucoup de gens avaient peur il y a deux semaines.

