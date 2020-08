Graham Rahal a profité d’un tirage au sort vendredi. Il espère que cela paiera tout le week-end. Quelques minutes après avoir terminé les essais d’Indianapolis 500 de vendredi, le pilote IndyCar de 31 ans et ses deux coéquipiers avec Rahal Letterman Lanigan Racing ont tous fini par décrocher les dix premières places pour les qualifications de samedi.

Rahal sera le premier pilote à effectuer une course de qualification de quatre tours. Takuma Sato, vainqueur de l’Indy 2017, est deuxième et le troisième pilote de l’équipe, Spencer Pigot, septième.

Les premiers temps pourraient être particulièrement critiques cette année après que les pilotes aient eu un aperçu de ce à quoi les conditions de piste de l’après-midi pourraient ressembler avec le poids supplémentaire des nouveaux écrans aérodynamiques et une augmentation de la puissance sur une piste ensoleillée.

«Si vous tirez vers l’arrière, mec, vous êtes vraiment désavantagé parce que, sérieusement, après la première manche, je ne pense pas que ça va aller plus vite», a déclaré Will Power, le vainqueur de la course 2018. «Si vous ne faites pas partie du top neuf, vous n’avez vraiment pas une bonne chance d’entrer. La première manche compte vraiment. Si vous vous êtes inscrit dans le premier top 10, vous êtes plutôt en forme, je me sens. «

Si Power a raison, il pourrait être sur le point de marquer une séquence de 11 ans de départ dans les trois premiers rangs d’Indy. Le pilote du Team Penske sera 10e en ligne.

L’asphalte glissant n’est peut-être pas le seul problème de Power. Il utilise un moteur Chevrolet, et les Honda ont pris 13 des 15 premières places du tableau de vitesse de vendredi.

Les trois pilotes Rahal sont propulsés par Honda, tout comme les six pilotes Andretti Autosport, qui ont toujours été rapides cette semaine. Marco Andretti a terminé parmi les trois premiers dans les trois séances d’essais cette semaine et a affiché un 233,491 mph – le tour le plus rapide sur Fast Friday depuis 1996.

Et bien qu’Andretti soit 28e en ligne, il ne semblait pas s’en soucier.

«Nous n’allons pas faire de changements», a-t-il déclaré. «Cela m’affectera-t-il demain? Nous ne savons pas. Je ne sais pas à quel point ce sera difficile pour les gars précédents, à quel point ce sera difficile pour moi. Nous avons la vitesse pour les neuf premiers, mais nous devons espérer ne pas trop glisser. »

L’autre grand gagnant du tirage au sort était Chevrolet, qui a pris cinq des 10 premières places de qualification, et pourrait aider des pilotes, comme Power, à rattraper leur retard avec les premiers essais.

«Être 10e, j’étais vraiment content de ça. Vous partez dans les 45 premières minutes, un peu de caoutchouc sur la piste, il est évident qu’un coéquipier partira avant que je parte », a déclaré Power. «J’ai une petite indication. Alors, oui, c’est un bon endroit. Un bon endroit pour nous pour nous donner les meilleures chances d’entrer. «