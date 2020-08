Date publiée: 23 août 2020

Lance Stroll de Racing Point dit que lorsqu’il est loin de la piste, il essaie de se «déconnecter» de la course.

Alors que le pilote canadien entame sa quatrième saison en Formule 1, il est facile d’oublier qu’il n’a encore que 21 ans.

Mais même avec cette expérience à son actif, il ne se sent jamais «installé» et veut toujours approfondir ses connaissances.

«Vous apprenez toujours», a-t-il déclaré au site Web de la F1.

«Je ne pense pas qu’il y ait un moment en course où je me sens complètement installé, j’essaie toujours de progresser en tant que pilote de course.

« Bien sûr, j’ai beaucoup plus d’expérience maintenant que lorsque j’ai commencé et j’ai l’impression d’être dans un bien meilleur endroit, mais en même temps, je suis toujours à la recherche de ce que je peux faire de mieux, de la suite. »

Stroll quitte cependant cette quête de «ce qui est ensuite» sur la piste, admettant qu’il préfère «se déconnecter» de la course pendant son temps libre.

«Sur la piste, je suis ici pour faire un travail et je suis très motivé pour le faire», a-t-il déclaré.

«Quand je ne suis pas sur la piste, j’essaie généralement de me déconnecter et de me détendre, d’oublier un peu la course, je pense qu’il s’agit de compartimenter ça.

« En fin de compte, je suis ici parce que c’est ce que j’aime faire. »

Quand on parle de Stroll en tant que jeune grandissant en regardant la Formule 1, on ne parle en fait pas d’il y a très longtemps.

Lorsque Lewis Hamilton a fait ses débuts en 2007 au Grand Prix d’Australie, Stroll n’avait que huit ans.

Alors maintenant que Stroll est un pilote de Formule 1 à part entière, comment se compare-t-il à la vision qu’il avait du sport en grandissant?

«Grandir quand on en rêve, c’est toujours un peu différent de quand on le vit», a-t-il expliqué.

«Vous voyez la pointe de l’iceberg quand vous grandissez mais vous ne voyez pas tout en dessous en Formule 1, il y a beaucoup de temps, d’efforts, beaucoup de nuits dans le camping-car, il y a un grand dévouement à cela en dehors de conduire la voiture.

« Mais cela en vaut la peine à la fin, car ce sentiment de réussite n’a pas de prix. »

Et bien sûr, le rêve de tout pilote de Formule 1 est de remporter le championnat du monde.

Alors, Stroll peut-il voir ce prix dans son avenir?

«Bien sûr, c’est toujours le rêve», dit-il.

