Toto Wolff a divulgué des messages mitigés sur son avenir cette semaine, mais contrairement à la croyance populaire, ce que le directeur de l’équipe Mercedes fait de sa vie n’aura pas d’incidence sur la carrière du pilote superstar de l’équipe, Lewis Hamilton.

Interrogé, après les qualifications du Grand Prix d’Espagne, sur ses réflexions sur l’avenir incertain de Wolff, le vainqueur de la pole a expliqué: «Ce que vous devez vous rappeler, c’est que c’est une équipe composée de tant de personnes. Il y a près de 2 000 personnes dans l’équipe, ou quelque chose du genre. Ce n’est pas qu’une seule personne, une seule personne.

«Alors oui, cela ne détermine pas si je reste ou non.

«Je pense que ce que nous avons construit… J’ai contribué à grandir avec cette équipe et à grandir avec cette croissance. La force est là de part en part, donc, comme je l’ai dit, ce n’est pas qu’un seul individu. Je pense que chacun doit faire ce qu’il y a de mieux pour lui.

«Ce qui est le mieux pour leur carrière et leur bonheur en fin de compte. Je pense que c’est intelligent pour lui. Je pense que chacun doit s’asseoir, prendre un moment et évaluer ce qu’il veut faire pour aller de l’avant. Que cela leur convienne ainsi qu’à leurs familles et à leurs futurs rêves.

«Nous avons déjà fait tellement de choses ensemble pendant cette période. J’espère qu’il restera parce que c’est amusant de travailler avec lui, et c’est amusant de négocier avec lui et amusant d’avoir les hauts et les bas.

« Donc, je suis vraiment reconnaissant à Toto et je le soutiendrai pleinement dans tout ce qu’il décide de faire », a ajouté le Champion du Monde.

Son coéquipier Valtteri Bottas, qui doit son temps avec l’équipe à Wolff, tire également la ligne de l’entreprise, «Toto a été une partie très importante de l’équipe et a joué un rôle important en aidant l’équipe à se rendre dans l’état où elle se trouve maintenant. .

«Mais tout comme Lewis l’a dit, il ne s’agit pas uniquement d’une seule personne, nous sommes une grande équipe, il y a tellement de personnel important dans l’équipe et tout le monde doit pouvoir travailler ensemble, donc je suis vraiment d’accord que quoi qu’il fasse, je J’espère qu’il prend une décision sur ce qu’il veut vraiment faire et que cela le rend heureux.

«C’est ça, c’est tout ce que veut dire la vie: ne faites que des choses qui vous rendent heureux, suivez vos rêves. Mais bien sûr, ce serait dommage de le voir partir. Je n’ai aucune idée, pour être honnête, de ce qui se passe en arrière-plan.

«Je me concentre uniquement sur la conduite et oui, je signerais certainement avec l’équipe même si Toto n’était pas là parce que, comme Lewis l’a dit, il ne s’agit pas d’une seule personne mais (c’est un) homme très important», a ajouté Bottas.

Wolff a été l’architecte clé de la tenue actuelle de Mercedes, la plus puissante et l’une des équipes à succès de l’histoire de la Formule 1. Sous sa direction, ils ont remporté 12 titres mondiaux de F1, 97 victoires et leurs pilotes célébrant sur des podiums. 202 fois.