Le copropriétaire de Racing Point, Lawrence Stroll, a parlé pour la première fois de la pénalité infligée à l’équipe il y a deux jours, affirmant qu’il était «extrêmement en colère» pour les allégations selon lesquelles l’équipe aurait enfreint les règles.

Stroll, qui a repris l’équipe il y a deux ans, a ajouté qu’il était «consterné» par les réponses de Renault, McLaren, Ferrari et Williams au verdict.

Les quatre équipes ont notifié à la FIA leur intention de faire appel de la décision. On pense que certains cherchent une sanction plus sévère pour Racing Point.

Racing Point a également fait part de son intention de faire appel. Stroll a déclaré qu’il avait l’intention de «prendre toutes les mesures nécessaires pour prouver notre innocence».

L’équipe a enfreint les règles en utilisant le conduit de frein arrière de Mercedes 2019 comme base pour la conception de ses pièces 2020 correspondantes. Il a obtenu les pièces l’année dernière, alors qu’il était autorisé à le faire en vertu des règles, mais a également reçu un ensemble de conduits en janvier de cette année.

À partir de 2020, les équipes doivent concevoir leurs propres conduits de frein et ne peuvent pas utiliser ceux fournis par les équipes rivales. Racing Point, qui n’avait pas piloté les conduits arrière fournis par Mercedes l’année dernière, les a utilisés comme base pour son design 2020. Cela a été jugé contraire à la réglementation obligeant les équipes à concevoir leurs propres «pièces répertoriées».

Dans un communiqué publié par l’équipe, Stroll a longuement cité la décision rendue par les stewards vendredi, et a insisté sur le fait que ce domaine de la réglementation n’était pas clair. «Il n’y avait pas d’orientation ou de clarification spécifique de la FIA sur la façon dont cette transition vers les« parties répertoriées »pourrait être gérée dans l’esprit et l’intention des règlements», a-t-il déclaré.

Stroll a déclaré que toute son équipe était « choquée et déçue par la décision de la FIA » et il est « vraiment contrarié de voir le mauvais esprit sportif de nos concurrents ».

Bonjour et merci d’avoir pris le temps de votre journée bien remplie pour écouter cette déclaration.

Je ne parle pas souvent publiquement, mais je suis extrêmement en colère contre toute suggestion que nous avons été sournoise ou trichée – en particulier ces commentaires provenant de nos concurrents. Je n’ai jamais trompé quoi que ce soit de ma vie. Ces accusations sont totalement inacceptables et fausses. Mon intégrité – et celle de mon équipe – est incontestable.

Tout le monde à Racing Point a été choqué et déçu par la décision de la FIA et maintient fermement notre innocence.

Cette équipe, sous différents noms, concourt en Formule 1 depuis plus de 30 ans et emploie aujourd’hui 500 personnes. Nous avons toujours été un constructeur et continuerons de l’être à l’avenir.

Tout au long de ces 30 années, cette équipe a été un outsider, frappant bien au-dessus de son poids avec un groupe fantastique de personnes. Entre 2016 et 2018, il s’agissait de la quatrième meilleure équipe de la grille, fonctionnant avec le plus petit budget et marquant régulièrement des podiums.

Issue de l’administration, avec de la stabilité et de nouveaux investissements, la forme compétitive de cette équipe ne devrait surprendre personne. L’équipe peut enfin réaliser son potentiel et doit être célébrée pour ses solides performances.

Il suffit de lire les paroles des stadiers pour comprendre pourquoi nous sommes si déçus par les sanctions. Le rapport énonce clairement les circonstances atténuantes suivantes:

Le transfert de pièces entre Mercedes et Racing Point le 6 janvier 2020 ne constitue pas une infraction à la réglementation digne de censure car les pièces en question n’ont pas été utilisées toutes les deux et n’ont pas élargi les informations précédemment transmises de Mercedes à Racing Point tout à fait légitimement sous la réglementation en 2019. Le récent changement de statut des conduits de frein en tant que pièces répertoriées fait en outre valoir que la censure ou la pénalisation n’est pas appropriée sur ce point. Ce sont les paroles des stewards.

Le changement de classification des conduits de frein de pièces non répertoriées en 2019 à pièces répertoriées en 2020, comme facteur atténuant.

Le manque d’attention détaillée sur les conduits de frein par le personnel de la FIA qui a inspecté le RP20 en mars 2020, alors qu’il était certes concentré sur l’ensemble de la voiture.

Racing Point aurait probablement pu obtenir le même avantage concurrentiel en photographiant les conduits de frein arrière de la Mercedes W10 et en procédant à leur rétro-ingénierie, bien qu’avec des ressources de conception supplémentaires consacrées au processus, disent les stewards.

À tous égards à ce sujet, Racing Point a été ouvert et transparent en ce qui concerne ses actions, qu’ils croyaient pleinement conformes au règlement, et les commissaires sportifs n’attribuent aucune intention délibérée à toute infraction aux règlements qui se serait produite.

Tout cela est cité dans la décision des stewards.