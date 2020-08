Date publiée: 9 août 2020

Le propriétaire de Racing Point, Lawrence Stroll, a rompu son silence sur la saga des copieurs RP20 et a déclaré que les suggestions de tricherie étaient «totalement inacceptables».

Dans une longue et rare déclaration publique du propriétaire de l’équipe, Stroll a suivi les traces du directeur de l’équipe de Racing Point, Otmar Szafnauer, en défendant vigoureusement le processus de création de la RP20.

La FIA a déduit 15 points de Racing Point dans le championnat des constructeurs et leur a infligé une amende de 400 000 euros pour avoir enfreint le Règlement Sportif en relation avec leurs conduits de frein arrière inspirés de Mercedes.

Le processus d’appel divise le paddock de Formule 1 en deux groupes distincts Racing Point et Mercedes par rapport au reste du paddock.

Les rivaux de Racing Point n’ont pas caché à quel point ils sont mécontents de la RP20, mais Stroll Snr a répondu publiquement en disant à quel point il est «consterné» que son intégrité, ainsi que celle de l’équipe, soit remise en question.

« Je ne parle pas souvent publiquement, mais je suis extrêmement en colère contre toute suggestion que nous ayons été sournoise ou trichée », a déclaré Stroll dans un communiqué.

«Surtout ces commentaires venant de nos concurrents.

«Je n’ai jamais trompé quoi que ce soit de ma vie. Ces accusations sont totalement inacceptables et fausses.

«Mon intégrité – et celle de mon équipe – est incontestable. Tout le monde à Racing Point a été choqué et déçu par la décision de la FIA et maintient fermement notre innocence.

«Cette équipe, sous différents noms, concourt en F1 depuis plus de 30 ans et emploie aujourd’hui 500 personnes. Nous avons toujours été un constructeur et continuerons de l’être à l’avenir.

«Tout au long de ces 30 années, cette équipe a été un outsider, frappant bien au-dessus de son poids avec un groupe fantastique de personnes.

«Entre 2016 et 2018, c’était la quatrième meilleure équipe sur la grille, fonctionnant avec le plus petit budget et marquant régulièrement des podiums.

«Sortant de l’administration, avec de la stabilité et de nouveaux investissements, la forme compétitive de cette équipe ne devrait surprendre personne. L’équipe peut enfin réaliser son potentiel et doit être célébrée pour ses excellentes performances.

Il a ajouté: «Il y avait une absence d’orientations spécifiques ou de clarifications de la FIA concernant la façon dont cette transition vers les parties répertoriées pourrait être gérée dans l’esprit et l’intention des règlements.

«Les règles, telles qu’elles sont rédigées, stipulent qu’après 2019, aucune autre information sur la conception des conduits de frein ne peut être partagée ou acquise. À ce stade, ce que vous savez et avez appris, ce sont vos propres informations. À partir de là, vous êtes seul. C’est exactement ce que nous avons fait.

«Donc, pour clarifier, il n’y avait aucune directive en place par la FIA concernant la transition des articles non listés vers les articles listés et Racing Point a reçu en mars 2020 une confirmation écrite de la FIA concernant notre conformité en la matière.

«Cette semaine, j’ai également été choquée de voir la FIA introduire une nouvelle clause grand-père, qui n’avait jamais existé auparavant.

«Au-delà du fait clair que Racing Point a respecté le règlement technique, je suis consterné par la manière dont Renault, McLaren, Ferrari et Williams ont saisi cette opportunité pour faire appel, et ce faisant, ont tenté de nuire à nos performances.

«Ils traînent notre nom dans la boue et je ne resterai ni n’accepterai cela. J’ai l’intention de prendre toutes les mesures nécessaires pour prouver notre innocence.

«Mon équipe a travaillé sans relâche pour livrer la voiture de compétition que nous avons sur la grille. Je suis vraiment contrarié de voir le mauvais esprit sportif de nos concurrents.

« Je comprends que la situation dans laquelle se trouve la FIA est difficile et compliquée pour de nombreuses raisons, mais je respecte et apprécie également leurs efforts pour essayer de trouver une solution dans le meilleur intérêt du sport. »

