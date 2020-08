La deuxième course à Silverstone n’a produit qu’un changement mineur sur la première ligne de la grille.

Il y a encore deux Mercedes au bout, mais cette fois, c’est Valtteri Bottas en pole position. Après son malheur à la fin de la course de la semaine dernière – les deux pilotes Mercedes ont subi des pannes de pneus, mais alors que Bottas a perdu tous ses points, Hamilton a gagné – il a vraiment besoin de saisir cette occasion pour réduire l’avance de Hamilton.

Peut-il le faire? L’année dernière, il a pris la pole position et a mené les premières étapes de la course. Cependant, il avait Hamilton partout sur lui et il n’aurait probablement pas gagné même si la voiture de sécurité n’avait pas fait basculer les choses dans le sens de son coéquipier.

Ce sera une course de Silverstone très différente de celle de la semaine dernière et l’avant en raison des pneus beaucoup plus tendres que Pirelli a apportés. Cela pose deux grandes questions, dont la première est de savoir comment les composés de pneus plus souples affecteront la course.

Ils pourraient conduire à une race plus variée et imprévisible. Nous avons déjà vu Max Verstappen se qualifier quatrième sur la grille sur un pneu dur – une évolution très inhabituelle.

Sinon, cela pourrait conduire à un retour de la gestion élevée des pneus de style 2018. C’est possible – après que toutes les équipes aient déjà beaucoup de connaissances sur ces pneus, après les avoir pilotées l’année dernière. Ils pourraient étirer les pneus moyens pour un long premier relais et essayer d’aller au drapeau sur un ensemble de durs.

Mais Silverstone est une piste si difficile pour les pneus, la vitesse à laquelle ils se dégradent est susceptible d’exclure cela. L’avantage du rythme du passage à des pneus neufs sera considérable.

Hamilton doute que quiconque parvienne à un guichet unique «Je gérais déjà le week-end dernier et le pneu n’a pas atteint la fin», a déclaré Lewis Hamilton. « Il est hautement improbable, je pense que beaucoup de gens feront un guichet unique demain. »

Comme ce fut le cas le week-end dernier, la Safety Car jouera un rôle crucial. Verstappen en particulier espère qu’un n’arrivera pas en même temps que le deuxième la semaine dernière, car cela lui enlèverait l’avantage de regarder sur les pneus durs.

Alors que Mercedes avait un avantage de rythme significatif en qualifications comme d’habitude, son avantage en course est beaucoup moins grand. Cela peut ne pas être suffisant pour amener leurs rivaux à portée dans une course ordinaire, mais si les pneus plus tendres produisent le genre de course imprévisible qu’ils sont censés faire, une opportunité pour un résultat inattendu pourrait apparaître.

Ensuite, il y a la deuxième question clé, qui est également liée aux pneus: Pirelli a-t-il suffisamment fait pour éviter que les échecs des dernières semaines ne se reproduisent?

Il est sûrement significatif que les deux Mercedes en aient été victimes la semaine dernière, mais seulement une des 18 autres voitures, dont la plupart utilisaient la même stratégie. Les performances de la W11 sont à ce point supérieures à celles de ses rivales, qu’elles peuvent mettre les pneus plus à rude épreuve, obligeant leurs pilotes à reculer davantage.

S’il reste à voir quel genre de course nous aurons à Silverstone dimanche, il est clair que la performance des pneus sera cruciale pour le résultat.

À toi

Quelqu’un osera-t-il faire fonctionner une stratégie à guichet unique? Valtteri Bottas en profitera-t-il pour couper l’avance de Lewis Hamilton aux points?

Partagez votre point de vue sur le Grand Prix du 70e anniversaire dans les commentaires.

