Alors que la fortune de leur équipe de Formule 1 s’effondre – alors que Charles Leclerc et Sebastian Vettel se débattent avec une Ferrari SF70 bien en dessous de la normale qui n’a pas fait grand chose pour remonter le moral du Tifosi qui souffre depuis longtemps.

Du côté positif – suggérant que les résultats de la F1 n’ont pas d’importance en termes de ventes – le constructeur italien affiche une forte demande de voitures neuves, bien qu’il admette avoir perdu plus de la moitié des revenus attendus cette année en raison de la pandémie mondiale de COVID-19.

Ferrari a réduit ses prévisions de bénéfices pour l’année complète lundi après une baisse de 60% des revenus du deuxième trimestre en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus, mais a déclaré que les commandes étaient « très fortes », faisant grimper les actions du constructeur automobile de luxe de près de 4%.

Le directeur général Louis Camilleri a déclaré aux analystes que le carnet de commandes du trimestre dernier était en hausse à deux chiffres (pourcentage) en termes absolus, par rapport à la même période de l’année dernière. Les demandes restent dynamiques et notre carnet de commandes est en nette augmentation », a déclaré Camilleri.

La société a déclaré que ses ventes d’avril à juin avaient été affectées par des suspensions de production et par une baisse significative des revenus de sponsoring et commerciaux et de marque en raison de la pandémie, qui a provoqué une chute des ventes de voitures dans le monde.

Cela s’est traduit par une baisse de 60% du résultat courant avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) à 124 millions d’euros (145 millions de dollars) au deuxième trimestre, en ligne avec une prévision moyenne de 120 millions d’euros des analystes interrogés par ..

Ferrari s’attend désormais à un EBITDA ajusté en année pleine compris entre 1,075 milliard et 1,125 milliard d’euros, contre les prévisions fournies en mai pour un EBITDA ajusté compris entre 1,05 milliard et 1,20 milliard.

Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré que, compte tenu des circonstances, les résultats du deuxième trimestre étaient solides. «Les prévisions pour l’année 2020, bien que légèrement abaissées au point médian et en dessous du consensus, sont de très haute qualité et établissent 2021 pour une année sur l’autre significative (amélioration)», ont-ils déclaré.

Les actions de la société ont clôturé en hausse de 3,8%.

Ferrari, qui fabrique des modèles hautes performances tels que la F8 Spider, l’hybride SF 90 Stradale et le grand tourer Portofino le plus vendu, a également déclaré avoir été touchée par la suspension temporaire de la saison de Formule 1 qui a entraîné une réduction du nombre de courses en ainsi qu’une réduction du trafic en magasin et des visiteurs des musées.

Le constructeur automobile, qui a également guidé pour un cash flow libre positif cette année, s’attend désormais à ce que son chiffre d’affaires dépasse 3,4 milliards d’euros en 2020, contre une prévision précédente comprise entre 3,4 et 3,6 milliards.

Ferrari poursuit également sa stratégie de déploiement de nouveaux modèles pour soutenir la croissance et la rentabilité, confirmant que deux nouvelles supercars seraient dévoilées d’ici la fin de cette année, malgré la pandémie COVID-19.

« Les choses sont légèrement retardées mais le plan reste intact », a déclaré Camilleri. «L’année prochaine, nous aurons des modèles passionnants qui seront présentés».