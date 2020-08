Date publiée: 5 août 2020

Mercedes a clairement indiqué que son système de direction à deux axes n’avait joué aucun rôle dans la défaillance des pneus lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Valtteri Bottas courait en P2 et était sur le point de franchir la ligne confortablement dans cette position avant de subir une panne de pneu avant gauche, le faisant se retrouver juste à l’extérieur des points en P11 après avoir été incapable de trouver un moyen de dépasser Sebastian Vettel une fois qu’il avait émergé des stands avec des pneus neufs.

Mercedes a ensuite demandé au leader de la course Lewis Hamilton de ralentir dans le dernier tour pour s’assurer qu’il arrive à l’arrivée, un ordre qu’il a suivi.

Mais cela n’a toujours pas été suffisant pour entretenir les pneus jusqu’à la fin, l’avant gauche de Hamilton ayant également échoué avec un peu plus de la moitié du tour à faire.

🇬🇧 Lewis Hamilton, à bord, dernier tour avec crevaison 🥵 # F1 #BritishGP #Mercedes pic.twitter.com/L8xoTp0exM – Alexandre Khaldi (@ Alex_Racing1) 2 août 2020

Mais le six fois champion du monde a réussi à franchir la ligne d’arrivée sur trois roues, terminant 5,85 secondes devant Max Verstappen de Red Bull qui avait fait un arrêt tardif aux stands avec la perspective d’une victoire apparemment partie.

Pirelli a confirmé que les échecs, qui ont également affecté Carlos Sainz de McLaren, étaient simplement dus à une trop grande force appliquée sur les pneus.

Cela confirme alors Mercedes qui affirme que le DAS, qui permet à ses conducteurs d’ajuster le pincement de leurs roues avant, n’a joué aucun rôle dans les échecs.

S’exprimant lors du compte rendu d’après-course de Mercedes, le directeur de la stratégie de l’équipe, James Vowles, a déclaré: «Beaucoup de questions cette année, mais aussi spécifiquement [for] cette course, étaient autour de DAS et si cela a contribué à l’échec ou non.

«Je peux catégoriquement dire que la réponse est non. Il y a plusieurs raisons à cela.

«Tout d’abord, cela n’a jamais été vraiment utilisé pour l’élément de l’échec. En fait, il a été vraiment utilisé vers les premières étapes de la course et c’est tout.

« Prochain, [Carlos] Sainz a également connu une panne et clairement, ils n’utilisent pas de système DAS sur leur voiture et un certain nombre d’autres concurrents se sont plaints de la vibration qu’était Valtteri.

« Cela ne nous a pas été contenu, mais clairement, nous étions du pire côté du problème. »

Pirelli va toujours apporter des composés plus souples pour la deuxième course à Silverstone, le Grand Prix du 70e anniversaire, comme prévu.

Cependant, ils augmenteront la pression des pneus et les changements apportés au trottoir à la sortie de Becketts ont également été inversés, car on craignait que des débris aient pu être amenés sur la piste lorsque les conducteurs ont soulevé de la terre alors qu’ils parcouraient la zone. où le trottoir était absent.

Néanmoins, Vowles s’attend à ce que les équipes soient beaucoup plus prudentes lors de la deuxième course autour de Silverstone – il pense certainement que les stratégies à guichet unique seront supprimées.

«Nous avons une mine de données à notre disposition, mais les composés vont faire un pas de plus cette semaine», a-t-il expliqué.

«Nous allons entrer à Silverstone maintenant les yeux grands ouverts. La réalité derrière tout cela est que dimanche, la voiture de sécurité qui est sortie dès qu’elle l’a fait a poussé tous les concurrents dans ce très long guichet unique.

«Les gens seront plus prudents maintenant et je suis sûr que vous verrez beaucoup plus de deux arrêts, ce qui peut aussi être un effet des composés.»

