Ecrire des règles pour éviter de futures copies de style Racing Point sera un défi de taille pour la FIA, selon le directeur technique d’une équipe.

La FIA a déclaré la semaine dernière qu’elle avait l’intention d’introduire de nouvelles règles pour la saison de F1 2021 afin d’empêcher les équipes de copier largement les conceptions de leurs rivaux. L’annonce est intervenue après que Racing Point a été sanctionné pour avoir utilisé la conception du conduit de frein arrière de Mercedes 2019 comme base de la pièce correspondante sur sa voiture 2020.

Le responsable des monoplaces de la FIA, Nikolas Tombazis, a déclaré vendredi qu’il avait l’intention d’empêcher les équipes de créer des «voitures clones» dans les saisons à venir. « Nous ne voulons pas l’année prochaine pour avoir huit ou 10 exemplaires de Mercedes sur la grille, où la principale compétence devient la façon dont vous faites ce processus », a-t-il déclaré. « Nous ne voulons pas que cela devienne la norme de la Formule 1. »

Cependant, le directeur technique de McLaren, James Key, affirme que la nature complexe des pièces et la manière dont elles sont partagées entre les équipes feront de cet objectif un défi pour les décideurs.

«Le diable est dans les détails», dit-il. «Il faut beaucoup réfléchir à la manière de contrôler cela.»

L’introduction de règles permettant aux équipes de fournir des «pièces non répertoriées» à leurs rivaux est au cœur du débat sur la question de savoir si Racing Point a enfreint les règles en copiant la Mercedes de l’année dernière.

«Cela n’a jamais été un problème où une équipe était prête à partager un peu d’informations comme celle-ci», a déclaré Key. «Les pièces non listées sont arrivées de plus en plus. Il est devenu plus facile d’accéder à des informations que vous n’auriez pas eues autrement. »

La FIA devra reconsidérer dans quelle mesure les équipes devraient être autorisées à fournir des pièces et des informations aux rivaux à l’avenir, estime Key.

«Il y a des allocations pour fournir certaines pièces aux équipes. Tout le reste doit être extrêmement bien contrôlé, [that] les bits qui sont transférés ne contiennent pas beaucoup d’autres informations, ce qui est très facile à faire d’un point de vue purement technique.

«C’est une question très compliquée. Je ne pourrais pas vous proposer maintenant à quoi devrait ressembler le cadre des services de police, mais il a certainement besoin de beaucoup d’attention. »

Ferrari et Renault ont confirmé qu’ils feraient appel de la décision de la FIA sur Racing Point, tandis que McLaren ne procédera pas à un appel.

Pour les derniers développements dans les coulisses de la ligne technique qui a divisé la Formule 1, regardez notre pour la nouvelle édition de la colonne RacingLines de Dieter Rencken à venir aujourd’hui à .

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison F1 2020

Partagez cet article . avec votre réseau: