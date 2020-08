Date publiée: 15 août 2020

Toto Wolff a tenté de détourner la pression de ses pilotes Mercedes en déclarant Max Verstappen comme favori pour le Grand Prix d’Espagne.

Verstappen a remporté le Grand Prix du 70e anniversaire du week-end dernier à Silverstone en P4 sur la grille, produisant un rythme de course impressionnant dans sa Red Bull, initialement sur pneus durs, et utilisant une stratégie favorable pour battre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

Bien que les champions du monde aient été la classe du peloton sur une certaine distance lors des qualifications sur le Circuit de Catalunya pour la sixième manche de la saison 2020, avec Hamilton en pole position et Bottas deuxième, Wolff, directeur de l’équipe Mercedes, craint une répétition de sept jours plus tôt.

Wolff a basé son opinion sur le rythme de Verstappen à long terme lors des essais de vendredi, avec des conditions qui devraient être encore plus chaudes à Barcelone et tout aussi exigeantes sur les pneus.

Les bookmakers ne sont pas d’accord, faisant de Hamilton le favori des cotes pour gagner pour la quatrième fois cette saison, avec Verstappen devant Bottas dans les paris. La conclusion doit donc être que l’Autrichien tente de détourner l’attention sur Red Bull.

« La seule similitude entre Silverstone et Barcelone cette semaine est la température ambiante et la température de la piste », a déclaré Wolff, cité par Autosport.

«La piste elle-même est très différente, donc nous ne nous attendons pas au même problème époustouflant qu’à Silverstone, mais néanmoins [there will be] plus de dégradation et plus de surchauffe.

«Je pense que Red Bull maîtrise très bien ces conditions. Néanmoins, je pense que le travail qui a été fait au cours de la semaine et d’hier à aujourd’hui était bon.

«Nous nous sommes améliorés et c’est le plus important. J’espère que nous pourrons lui donner une chance pour son argent.

« Certainement Max doit être considéré comme le favori, sur la base des longues courses d’hier. »

Wolff a déclaré que Mercedes n’avait aucune inquiétude quant à l’utilisation des pneus tendres dans la course, estimant que la qualification sur des médiums n’aurait pas offert un grand avantage.

« En fin de compte, personne n’a choisi de commencer sur les médiums parce que le souple ressemble à un très bon pneu », a déclaré Wolff.

« Cela n’apporte pas beaucoup d’avantages de ne pas commencer sur le soft à moins d’être hors du top 10. »

