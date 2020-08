Date publiée: 19 août 2020

Andy Cowell, qui a récemment quitté son poste de directeur du moteur F1 de Mercedes, aurait refusé une offre de Ferrari.

Cowell a rejoint l’équipe Mercedes en 2004 et a joué un rôle déterminant dans le développement des moteurs hybrides V6 introduits en 2014. Il a quitté le siège de Brixworth au début du mois de juillet.

Maintenant, il a été rapporté par Motorsport, com en Italie que Cowell «a décliné l’invitation à restructurer le département des unités motrices» de Ferrari, avec un concepteur de moteur en chef recherché par les géants italiens qui souffrent d’une mauvaise saison 2020 de F1.

D’espoir au Championnat du monde, la Scuderia est descendue au milieu de terrain et au lieu de se battre contre Mercedes, elle est cinquième au classement des constructeurs et se bat dans des courses avec McLaren, Renault et même AlphaTauri.

L’article italien a souligné les problèmes de moteur que Ferrari a connus ce terme, citant que «à Silverstone, le six cylindres de Sebastian Vettel s’est cassé (en FP2), tandis qu’à Barcelone, un problème électronique a fait taire celui de Charles Leclerc, tandis que les autres procèdent comme des montres suisses.

« Pourquoi? Il est clair qu’il y a quelque chose qui ne va pas.

Le président de Ferrari, John Elkann, a récemment déclaré qu’il s’attendait à ce que ce soit 2022 avant que Ferrari ne se batte à nouveau pour les victoires, et l’article sur le sport automobile décrit l’ampleur du projet auquel l’équipe est confrontée pour se redresser parmi l’élite.

Le mois dernier, ils ont créé un nouveau département de performance avec Mattia Binotto restant en tant que chef d’équipe.

L’article ajoute: «S’il est vrai qu’un tout nouveau moteur peut être homologué pour 2021 et qu’il y aura des réductions de la charge aérodynamique qui iront bien au-delà de la découpe du fond (avec la suppression des fentes au sol), étant donné qu’il est question de limiter la taille de l’aileron arrière, alors il serait temps de donner naissance à un concept innovant qui pourrait amener le Rouge à viser une victoire isolée.

«Et si les tiroirs sont vides, ayez le courage de chercher loin pour poser les bases techniques concrètes d’une équipe qui en 2022 devra répondre à son président dans le présent, non pas pour aspirer à des succès sporadiques, mais pour défier Mercedes (si il y en aura à nouveau) pour le titre mondial. Et le chemin semble plus difficile que prévu… »

