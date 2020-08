Après trois courses consécutives de regarder Lewis Hamilton prendre la pole position, Valtteri Bottas a finalement obtenu l’un des siens samedi. Autant dire qu’il en avait besoin.

Ayant prouvé à plusieurs reprises cette saison qu’il n’avait pas les moyens de doubler Hamilton un dimanche, Bottas n’en aura plus besoin – en supposant bien sûr qu’il ne se fasse pas dépasser au premier virage, ou qu’il ne gâche pas son départ.

En même temps, s’il y a une course cette saison où l’avantage de la pole est susceptible d’être diminué, c’est celle-ci. Nous savons que ce sera un double arrêt, et cela signifie beaucoup de place pour les dépassements, les contre-dépouilles et juste les manigances générales liées aux pneus.

Donc, si Valtteri veut réussir, il va devoir trouver quelque chose de plus sur ces tours et hors tours. Nous savons que Lewis a le «temps du marteau», mais qu’a-t-il? «Finn-ish him?» Je suppose que nous allons le découvrir.

Coups rapides

En excluant les décideurs du championnat, il n’y a jamais eu une seule course qui comptait autant pour un pilote que dimanche pour Nico Hulkenberg. Bien sûr, il a déjà eu des performances dans le top trois des qualifications, mais je pense qu’il est juste de dire que c’est la première fois qu’il a une voiture qui peut de manière réaliste le garder là un dimanche, et qu’il le fasse ou non pourrait faire la différence entre sa F1. reprise de carrière, ou étant complètement terminée.

Pierre Gasly devant Alex Albon pour le troisième samedi consécutif = GROS yikes. Pour être honnête, nous savons que le Français adore ça à Silverstone, mais je trouve toujours très difficile de justifier de garder le Thaïlandais dans la meilleure voiture pendant beaucoup plus longtemps.

Je ne suis pas vraiment partisan des théories du complot, mais les commentaires de Seb Vettel à Will Buxton dimanche semblent suggérer qu’il se passe quelque chose de louche avec sa voiture. Je ne comprends tout simplement pas comment vous passez d’être au coude à coude avec votre coéquipier en Styrie et en Hongrie à soudainement même pas dans le même stade.

Aperçu de la stratégie de course du dimanche, gracieuseté de Pirelli

Avec les pneus nommés ici (un pas plus doux que la semaine dernière), une stratégie à un arrêt pour la course de 52 tours est déconseillée, donc une stratégie à deux arrêts devrait être la stratégie. Le moyen le plus rapide dépend de la température de la piste et de l’usure qui en résulte sur le pneu moyen, mais de manière optimale, ce serait de faire deux relais sur le pneu moyen de 15 tours chacun, puis un dernier relais sur le dur de 22 tours.

Alternativement, 12 tours sur le médium, suivis de deux relais de 20 tours chacun sur le dur.

La deuxième stratégie la plus rapide est de commencer sur le difficile avec deux relais de 23 tours chacun, puis de terminer sur le soft.

Très proche de cela, il y a un double arrêt avec 19 tours sur le moyen, 25 tours sur le dur et huit tours sur le mou. Les relais durs et moyens peuvent être échangés ici.

SE CONCENTRER SUR

Pneu moyen. Tous les pilotes du top 10 de la grille, sauf un, ont réalisé leur meilleur temps en Q2 sur le pneu moyen, et donc commenceront la course sur ce composé demain, selon notre stratégie prédite la plus rapide: Max Verstappen. La seule exception était le pilote Red Bull Max Verstappen qui a franchi la Q2 sur un pneu dur et qui partira donc de la P4 sur ce composé. Les températures de piste étaient d'environ 40 degrés tout au long des qualifications, avec des conditions similaires attendues demain. Le vent était également un facteur, souvent compliqué à Silverstone, affectant l'équilibre aérodynamique. Cela pourrait expliquer en partie que les voitures soient légèrement plus lentes par rapport aux qualifications de la semaine dernière, malgré un choix de pneus plus souples. Stratégies de qualité. Fait inhabituel, il y avait également différentes stratégies au troisième trimestre. Après avoir commencé la Q3 sur les pneus tendres, les deux pilotes Mercedes ont signé les premier et deuxième temps les plus rapides en utilisant le composé moyen: Nico Hulkenberg. Le pilote remplaçant Racing Point débutera son premier Grand Prix depuis Abu Dhabi 2019 à partir de la troisième place sur la grille, après avoir réalisé son meilleur temps sur pneu tendre.

