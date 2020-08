Date publiée: 23 août 2020

Le patron de Racing Point, Otmar Szafnauer, a déclaré que la réglementation mise à jour de la FIA sur la copie de voitures n’aura «aucun impact» sur le modèle de leur équipe.



L’équipe a fait sensation avec sa «Mercedes rose» et Racing Point, ainsi que Ferrari et Renault, ont déposé des recours concernant l’amende de 400 000 euros et la déduction de 15 points attribués à Racing Point pour l’utilisation de conduits de frein arrière illégaux.

Il est indéniable que le RP20 est une copie proche de la Mercedes W10, mais l’équipe a insisté sur le fait qu’ils ont fait tout cela par la photographie et la rétro-ingénierie.

Quoi qu’il en soit, la FIA a mis à jour les règlements pour 2020 pour mettre fin à ce genre d’actions.

Mais même avec la rétro-ingénierie à partir de photographies qui n’est plus autorisée à partir de l’année prochaine, Szafnauer a déclaré qu’elle n’avait «aucun impact» sur le modèle de l’équipe de Racing Point.

«Je ne pense pas que cela change du tout notre modèle commercial. Nous ne sommes pas l’équipe la plus touchée », a-t-il déclaré sur Motorsport.com.

«Nous avons 500 employés. La raison pour laquelle nous n’en avons pas 700 ou 800 comme certaines des plus grosses équipes, c’est que nous manquons de fabrication en interne.

«Mais si vous nous comparez à tout le monde dans la conception, le développement, le personnel aéronautique, nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes que les grandes équipes.

«Cela n’a aucun impact. Nous avons toujours été un constructeur, de l’époque de la Jordanie à l’époque de Racing Point et partout entre les deux. Nous avons la capacité de concevoir, développer et construire tous nos propres composants.

«Cela n’aura aucun impact sur notre modèle commercial. Si les règles deviennent plus claires, nous resterons dans les limites de ces règles. Absolument aucun problème.

Racing Point pourra utiliser la RP20 pour 2021 lorsqu’elle deviendra Aston Martin, mais devra concevoir sa propre voiture selon la nouvelle réglementation pour 2022.

Quant à la saison en cours, RP20 fonctionne bien pour Racing Point – l’équipe se retrouve P3 du championnat des constructeurs derrière seulement Mercedes et Red Bull.

Mais, il y a une chance qu’ils pourraient glisser un peu dans l’ordre, car une seule mise à niveau devrait arriver cette saison.

Donc, si les équipes rivales se développent à un rythme plus rapide, Szafnauer a déclaré que c’était juste quelque chose avec lequel l’équipe devra vivre.

«Notre seule mise à jour sera probablement prête pour Monza», a déclaré Szafnauer par Grandpx.news.

«Si les autres continuent à se développer, ils se rapprocheront de plus en plus et seront plus rapides sur certaines pistes. Nous devrons vivre avec cela.

«Nous examinons déjà attentivement 2021.»

