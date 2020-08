L’équipe Williams a été vendue à la société d’investissement privée américaine Dorilton Capital dans le cadre d’un accord qui permettra à l’un des plus grands noms de la Formule 1 de rester dans le sport.

La directrice adjointe de l’équipe, Claire Williams, a déclaré que la vente de l’équipe était «la fin d’une époque pour Williams en tant qu’équipe familiale». Elle a été fondée par son père, Sir Frank Williams, en 1977.

Dans un communiqué, l’équipe a déclaré que la vente avait reçu le soutien unanime du conseil d’administration de Williams, y compris de Sir Frank, qui a déterminé que la transaction offrait le meilleur résultat pour les actionnaires de la société et garantissait le succès à long terme de l’équipe de Formule 1 de Williams.

L’identité de Williams sera préservée lors de la prise de contrôle. Outre son nom historique, l’équipe restera dans ses locaux actuels dans l’Oxfordshire, au Royaume-Uni, et conservera la convention de dénomination du châssis «FW».

Williams a annoncé en mai qu’il entamait un examen stratégique visant à garantir plus d’investissements pour l’équipe. Les neuf fois champions constructeurs ont glissé pour durer au classement des équipes en 2018 et 2019.

«L’examen stratégique a été un processus utile à suivre et a prouvé que la Formule 1 et Williams ont de la crédibilité et de la valeur», a déclaré Claire Williams, directrice adjointe de l’équipe Williams. «Nous sommes maintenant arrivés à une conclusion et nous sommes ravis que Dorilton soit le nouveau propriétaire de l’équipe.

«Lorsque nous avons lancé ce processus, nous voulions trouver un partenaire qui partageait la même passion et les mêmes valeurs, qui reconnaissait le potentiel de l’équipe et qui pouvait libérer sa puissance.

«À Dorilton, nous savons que nous avons trouvé exactement cela. «Des gens qui comprennent le sport et ce qu’il faut pour réussir. Des gens qui respectent l’héritage de l’équipe et feront tout pour assurer sa réussite à l’avenir.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

«En tant que famille, nous avons toujours mis notre équipe en premier. Réussir à nouveau l’équipe et protéger nos collaborateurs est au cœur de ce processus depuis le début. C’est peut-être la fin d’une époque pour Williams en tant qu’équipe familiale, mais nous savons qu’elle est entre de bonnes mains.

«La vente assure la survie de l’équipe, mais surtout ouvrira la voie au succès. Nous sommes extrêmement reconnaissants à Dorilton pour la confiance dont il a fait preuve dans notre équipe et nous sommes impatients de travailler avec eux maintenant.

«Je tiens également à remercier le conseil d’administration de Williams et nos conseillers qui ont travaillé sans relâche au cours des derniers mois pour y parvenir, ainsi que nos employés qui sont restés fidèles.»

L’annonce de la vente de l’équipe intervient trois jours après la confirmation de la signature du nouvel accord Concorde de la Formule 1, l’engageant à rester dans le sport au-delà de la fin de la saison. Williams estime que le nouvel accord présente un accord financier plus équitable pour les constructeurs indépendants.

Le président de Dorilton Capital, Matthew Savage, a déclaré que la société était «extrêmement enthousiasmée par les perspectives de l’entreprise» et «était impatiente de travailler avec l’équipe de Williams pour effectuer un examen détaillé de l’entreprise afin de déterminer dans quels domaines les nouveaux investissements devraient être dirigés.»

«Nous reconnaissons également les installations de classe mondiale de Grove et confirmons qu’il n’y a aucun plan de déménagement», a-t-il ajouté.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison F1 2020

Partagez cet article . avec votre réseau: