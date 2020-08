Le PDG de Racing Point, Otmar Szafnauer, a révélé qu’il avait voté en faveur d’un changement de la même règle que son équipe avait été reconnue coupable d’infraction.

L’année dernière, les équipes ont approuvé une décision visant à redéfinir les conduits de frein en tant que «pièces répertoriées» pour 2020. Le changement de «pièces non répertoriées» signifiait que les équipes ne pouvaient plus se les procurer auprès de rivaux mais devaient produire les leurs.

Les commissaires sportifs de la FIA ont jugé que Racing Point avait enfreint la règle en utilisant des conduits de frein arrière provenant de Mercedes pour concevoir les mêmes pièces sur leur voiture 2020. Dans leur décision, ils ont souligné que Racing Point n’avait pas clarifié les implications du changement de règles avec la FIA.

Cependant, Szafnauer a déclaré que le fait qu’il soutenait le changement des règles montre qu’il n’avait aucun doute sur ce que cela signifiait pour son équipe.

«Pour nous, les règles étaient assez claires», a-t-il déclaré. «En 2019, en 2018, vous pouviez obtenir des informations, des conduits de frein, des designs, tout ce que vous vouliez. Une fois que vous êtes passé à 2020, vous ne pouvez pas. C’est ce que les règles voulaient dire.

«Pour ma part, j’ai voté pour cette règle [change] avoir lieu. Nous avons voté pour changer cela et Cyril [Abiteboul, Renault managing director] faisait du lobbying auprès des gens parce que tout le monde ne voulait pas le passage d’une partie non cotée à une partie cotée. Et vous pouvez imaginer ceux qui ne voulaient pas que cela se produise.

«Mais j’ai voté pour cela, nous en avons parlé lors de la réunion du groupe stratégique, pourquoi et les raisons et de quoi il s’agissait. Et nous étions sûrs à 100%, comme nous le sommes aujourd’hui, de n’avoir rien fait de mal. C’est pourquoi nous n’avons pas demandé de clarification.

Analyse: comment la manifestation de Renault Racing Point a conduit la FIA à réviser ses règles sur les «voitures clones»«Nous connaissions l’intention de la règle parce que j’ai voté pour elle. Nous avons vu la façon dont il a été écrit. Nous avons reçu des données de Mercedes sur la partie non répertoriée en 2018 et nous avons utilisé ces données pour concevoir les conduits de frein lorsque nous en avons apporté des montants. C’est tout à fait légal. »

Szafnauer a déclaré que les représentants de la FIA n’avaient pas remis en question leur approche de la conception des conduits de frein lorsqu’ils ont inspecté l’usine de l’équipe avant le début de la saison.

«Nous n’avons rien caché», a-t-il dit. «Nous étions complètement ouverts. Nous avons permis à la FIA de tout regarder. Nous les avons invités à tout regarder.

«Ils ont parlé à nos responsables du développement, ils ont parlé à nos concepteurs, ils parlent au CFD [computational fluid dynamics] les gars, ils ont parlé aux gars de l’aéro, sur n’importe quel composant qu’ils voulaient, ils avaient la liberté de choisir.

«Nous avons même parlé des conduits de frein. Ils ont dit «comment êtes-vous arrivé à ces conduits de frein»? Nous l’avons expliqué et ils ont dit «d’accord» et ont continué. Nous avons donc pensé que c’était ça. Ils avaient de nombreuses opportunités.

« Pour dire » peut-être que nous aurions dû poser plus de questions « , oui avec le recul, vous pouvez dire tout ce genre de choses. Mais nous n’avons rien caché. Et les conduits de frein étaient une pièce qui passait de non répertoriée à répertoriée. Je pense qu’il est de leur devoir de se pencher sur ce genre de choses s’ils pensent que cela n’est peut-être pas clair. «

