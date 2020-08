Charles Leclerc a déclaré qu’il avait insisté sur la stratégie du guichet unique qui l’aiderait à terminer quatrième du Grand Prix du 70e anniversaire.

Avant la course, de nombreux pilotes ont prédit qu’une stratégie à guichet unique serait impossible en raison des niveaux élevés de dégradation des pneus. Leclerc était l’un des trois seuls pilotes à y parvenir, avec Esteban Ocon et Kimi Raikkonen.

Leclerc est passé de la huitième place sur la grille à la quatrième place grâce à sa stratégie. Il a admis qu’après la course, il avait été surpris de la force du rythme de sa voiture.

«Je suis impressionné par le rythme, pour être honnête, a déclaré Leclerc. «Je ne comprends tout simplement pas où avons-nous trouvé ce rythme.

«C’est une bonne surprise. Ce matin, j’aurais signé tout de suite si vous m’aviez dit que je finirais huitième. Je suis très heureux. »

Il a révélé que l’équipe craignait que la tentative d’une stratégie à guichet unique ne les expose au risque d’échecs du genre d’échecs observés lors de la course du week-end dernier.

«J’ai beaucoup insisté ce matin avec l’équipe pour essayer de faire fonctionner cette stratégie à guichet unique», a-t-il déclaré. «Je pense que l’équipe doit avoir peur, ce qui est évidemment compréhensible compte tenu de ce qui s’est passé la semaine dernière. Mais j’étais assez confiant de pouvoir faire ce travail.

«J’ai poussé à nouveau à la radio pendant la course« Plan C »,« Plan C »pour essayer de faire cette stratégie à guichet unique que nous avons réussi à faire fonctionner et à terminer quatrième. Je suis donc extrêmement heureux d’aujourd’hui. »

Leclerc a déclaré que la gestion de ses pneus était auparavant une de ses faiblesses qu’il essayait d’améliorer.

« Parfois, le conducteur a des sentiments dans la voiture que dans les données que vous ne voyez pas vraiment et j’ai juste eu le sentiment que je pouvais faire fonctionner ce travail et j’ai fait valoir mon point », a-t-il déclaré.

«Mais je suis particulièrement heureux parce que toute l’année dernière, j’ai su que mon point faible était la gestion des pneus en course. J’ai travaillé très dur pour cela et pour voir les résultats en piste cette année avec la gestion des pneus et mon rythme de course en général, j’en suis très, très satisfait. »

