Daniel Ricciardo a expliqué les circonstances de son erreur coûteuse lors du Grand Prix du 70e anniversaire de dimanche, en la comparant à une série d’erreurs commises par son ancien coéquipier Sebastian Vettel.

Placé en 10e position au 31e tour, la course de Ricciardo s’est déroulée en perdant l’arrière de sa voiture alors qu’il se battait avec Carlos Sainz de McLaren dans le droitier à Village.

Prenant la ligne intérieure, Ricciardo a fait volte-face alors qu’il essayait d’appuyer sur l’accélérateur en sortie de virage, ce qu’il a attribué à la perte d’appuis sur le côté gauche de sa voiture.

«Malheureusement, ces dernières années, c’est un peu un“ spin Seb ”quand vous êtes la voiture à l’intérieur, puis dès que vous mettez la manette des gaz, vous la perdez», a-t-il ensuite plaisanté aux journalistes.

«Il l’a fait avec moi à Austin en 2018. C’est une expérience que je ne pense pas encore avoir connue.

«Vous êtes là et je pouvais voir Carlos et vous essayez de serrer un peu mais pas de contact, puis dès que j’ai ouvert le volant puis que j’ai mis les gaz, ça a fait le tour.

«Lorsque vous êtes à proximité d’une autre voiture sur cet angle latéral, vous perdez une partie de la force d’appui qui vient normalement de ce côté et qui maintient la voiture vers le bas, donc je pense que c’est juste une perte très rapide de force d’appui et cela peut évidemment rattraper tu sors.

«C’était un peu de sel dans les plaies. À ce moment-là, nous étions déjà sur le pied arrière, je ne veux pas dire que c’était fini, mais avec cela, je voulais juste rouler un peu et baisser la tête! Pas un après-midi amusant à la fin.

Après avoir disputé cinq tours avant l’erreur pour les durs, Ricciardo a dû revenir aux stands peu de temps après en raison des dommages qu’il avait subis à ses pneus.

Lorsqu’on lui a demandé si rétrospectivement c’était le bon choix pour deux arrêts ou, à l’instar de son coéquipier Renault Esteban Ocon qui a terminé P8, il aurait dû tenter une stratégie à guichet unique, l’Australien a suggéré que cette dernière était la meilleure option.

«Je ne pense pas que nous voulions l’admettre, mais nous savions que c’était un peu un problème, devoir utiliser deux médiums dans la course si nous faisions un arrêt à deux, ce qui était le plan.

«La première série de supports n’était pas mauvaise. Je ne pense pas que nous allions vite, mais je pense que nous nous accrochions avec les Racing Points, donc c’était comme si tout allait bien.

«Ensuite, nous avons dénoyauté et mis un autre médium pour suivre les deux arrêts, et ce deuxième médium n’a tout simplement pas fonctionné, nous avons donc dû nous battre peu de temps après pour le dur et nous étions dans le désordre.

«Nous étions dans cette bataille, je ne pense pas que nous aurions dû être, mais nous étions dans cette bataille et j’ai tenté de retenir Carlos.

«J’ai tué ces pneus par la vrille, donc c’était une course qui était en quelque sorte ici et je suis juste entré dans un trou.

« Dans le briefing maintenant, avec le recul, nous allons plus longtemps avec le premier relais et essayons de mettre le dur et de faire un arrêt. »

