Conduisant un fusil de chasse aux côtés de son grand-père, Marco Andretti était à l’avant de 33 Camaros décapotables rouge vif qui naviguaient sur Main Street près d’Indianapolis Motor Speedway pour une parade impromptue rapporte AP avant la course d’aujourd’hui.

Les voitures se sont ensuite décollées et se sont dirigées vers les maisons des détenteurs de billets de longue date d’Indianapolis 500 qui ont été contraints de mettre fin à leur séquence de présence cette année parce que la course de dimanche se déroulera sans spectateurs. Mario Andretti s’est arrêté sur le trottoir devant la maison de Brenda Hamm et deux générations de la famille la plus célèbre du sport automobile se sont préparées à la surprise.

Hamm a ouvert sa porte, a crié quand elle a vu les Andrettis, puis s’est précipitée à l’intérieur de sa maison pour récupérer un paillasson en l’honneur du 50e anniversaire de la victoire de Mario Andretti en 1969. «Viens t’asseoir sur mon porche!» demanda-t-elle.

Les voisins se sont rassemblés sur le trottoir. Les parents de jeunes enfants à bicyclette se sont arrêtés dans la rue. Bientôt, il y eut une petite foule émerveillée par la royauté des courses.

«Allez Marco!» l’un a crié: «Bonne chance demain!» d’un autre. Et puis celui qu’il entend souvent, « Va rendre ton grand-père fier! »

Marco Andretti mènera le peloton au vert dimanche en tant que premier Andretti en pole pour l’Indy 500 depuis Mario en 1987. Son père n’a jamais remporté de pole à Indy, de même pour son oncle et son cousin. Cinq coureurs sur trois générations ont un dossier combiné de 1 à 74 dans «The Greatest Spectacle in Racing».

Ils disent que la famille Andretti est maudite dans la célèbre Indianapolis, ce que Marco refuse de croire. Pourtant, le fardeau est sur lui dimanche pour ramener le nom Andretti dans le cercle des vainqueurs et la pression est palpable.

Andretti l’a bien porté cette semaine depuis qu’il a éliminé le quintuple champion d’IndyCar Scott Dixon de la pole. L’attention n’est pas nouvelle, son nom même peut créer une pression quotidienne et les attentes sur lui ont toujours été énormes: Mario Andretti est deuxième sur la liste des victoires de tous les temps d’IndyCar avec 52 victoires et Michael Andretti est quatrième à 42. Les deux père et son fils est arrivé à la Formule 1.

Marco, à sa 15e saison en IndyCar, compte deux victoires au total. Le dernier était en 2011.

Il a maintenant 33 ans, a passé toute sa vie à porter ce nom d’Andretti sur les circuits et a compris il y a longtemps qu’il devait s’en remettre pour profiter pleinement de sa vie.

« Je pense que la sécheresse des victoires n’est pas amusante », a déclaré Andretti à l’Associated Press. «Vais-je jouer la victime? Absolument pas. En dehors du sport, je vis la meilleure vie avec la meilleure épouse et la meilleure famille. Mais le sport a été un défi pour moi. Cela coûte cher à un concurrent qui veut gagner. C’est une épée à double tranchant. Je veux dire, je ne me plains pas et non, ce n’est pas difficile d’être moi. »

Eh bien, bien sûr, ce n’est pas difficile d’être Marco. C’est un Andretti, après tout, et il vit une vie fabuleuse loin de la piste de course. Il vacances avec des célébrités a sa propre ligne de tequila et portait une paire de baskets Saint Laurent à 600 $ avec des chaussettes vertes fluorescentes pour rencontrer Hamm.

Il est une énigme dans la mesure où ses amis sont farouchement fidèles et que ses collègues pilotes l’apprécient vraiment. Pourtant, le public le considère comme impassible, distant et droit.

Mais c’est la même chose qu’ils ont dit à propos de son père Michael, qui ne s’est pas fait d’amis lors d’une saison de F1 qui a échoué en 1993 et ​​qui semble aussi garder les gens à distance.

«La seule chose que je changerais, et mon père s’en est occupé, c’est cette perception», a déclaré Marco. «Nous portons notre cœur sur nos manches. Quand les choses ne vont pas bien, ce qui n’est pas le cas, vous pouvez le lire sur mon visage. Mon engagement avec mes fans, j’ai essayé de travailler là-dessus et d’être meilleur. J’aurais aimé pouvoir changer cela parce qu’il y a beaucoup de gens qui, une fois que je vais enfin sortir avec eux, se disent: « Oh, c’est en fait un gars sympa. »

«Je pense que je suis timide. Mon père est introverti. J’aurais aimé ne pas tomber comme ça, mais je suppose que oui. «

Parmi ceux qui sont dans son coin se trouve l’artiste Ludacris, qui fait partie d’un groupe de vacances avec Andretti et Kevin Hart chevauchant une chaîne de près de dix ans de balades exotiques annuelles. Le rappeur / acteur a déclaré que lui et le pilote de la voiture de course étaient étonnamment similaires.

«La famille passe toujours en premier. Nous travaillons très dur, constamment. Nous sommes tous les deux très disciplinés », a déclaré Ludacris à AP. «Nous aimons les bonnes choses de la vie. Certains des meilleurs vins du monde ont à offrir. Certains des meilleurs cigares au monde. Certains des meilleurs spiritueux que le monde a à offrir.

«Nous adorons nous amuser, mec. Il est comme moi pour vivre pleinement sa vie. »

Andretti a été particulièrement détendu depuis l’ouverture du speedway début août et il semble à l’aise avec lui-même et la 500. La pression est bonne, a-t-il insisté, car cela signifie qu’il est dans le match.

Il est cependant toujours dans l’ombre de sa famille, car les projecteurs ont été élargis pour inclure Mario et Michael dans le moment de Marco. Mario conduira Michael dans l’IndyCar deux places avant la course car les trois générations seront en piste pour la première fois ensemble au 500.

« C’est spécial », a déclaré Andretti lors de la réunion des pilotes de samedi matin. En riant, il a ensuite concédé que «même si je suis en pole, je commence toujours derrière ces gars. C’est incroyable. »

Quoi qu’Andretti fasse dimanche, ce sera devant des tribunes vides et on lui a refusé le moment d’entendre la foule du speedway rugir pour un autre Andretti. Mais le 500 signifie tout pour la famille Andretti et il comprend donc le chagrin pour Hamm et les détenteurs de billets avec des stries de cinq décennies qui se terminent dimanche. C’est un gars sympa, tout le monde le soutient et a fait de son mieux pour le transmettre à Hamm.

« Nous reviendrons pour le dîner la prochaine fois, » plaisanta Andretti.