Mercedes a travaillé «à plat» sur les problèmes fulgurants qui lui ont coûté la victoire à Silverstone la semaine dernière, mais ses pilotes disent qu’ils ne peuvent exclure la possibilité d’une répétition ce week-end.

L’équipe n’a pas réussi à gagner une course pour la première fois cette année dimanche lorsque Max Verstappen a profité de ses problèmes de pneus pour dépasser les deux pilotes.

Lewis Hamilton a déclaré que les cloques qui ont frappé les deux W11 « étaient définitivement quelque chose qui n’était pas sur notre radar et nous ne nous y attendions pas. » L’équipe s’efforce de résoudre le problème depuis la course de dimanche.

«C’est incroyablement impressionnant de s’asseoir avec les ingénieurs qui ont procédé à une évaluation plus approfondie de notre situation et de la cause du problème», a déclaré Hamilton. «Nous apprenons et gagnons seulement de ces expériences.»

«Je pense que nous le comprenons mieux», dit-il. «Cela ne veut pas dire que cela ne peut plus se reproduire, mais je pense que nous comprenons mieux ce qui conduit à cela. Et j’espère que nous prendrons les bonnes mesures pour éviter que cela ne se reproduise. »

L’équipe n’a pas connu de problèmes similaires lors de la course précédente à Silverstone, où Pirelli a apporté des pneus plus durs. Les composés les plus durs ont été sélectionnés pour la course de ce week-end sur le Circuit de Catalunya.

« Nous sommes ici à Barcelone, la piste sera probablement dans les années 50 et tout le monde est dans le même bateau dans ce sens », a déclaré Hamilton. « Mais certaines personnes peuvent peut-être faire un meilleur travail que d’autres. »

Valtteri Bottas, qui a commencé la course dimanche de la pole position mais est tombé troisième à l’arrivée, dit qu’il existe des techniques de pilotage que lui et Hamilton peuvent adopter pour éviter d’aggraver le problème.

«Nous avons beaucoup appris», dit-il. «J’essaie toujours d’en apprendre encore plus sur les problèmes épineux que nous avons rencontrés et pourquoi c’était pire pour nous que, par exemple, Red Bull. Je pense donc que c’est un week-end d’apprentissage important et j’espère que nous pourrons l’améliorer à l’avenir et je suis convaincu que nous le pouvons. Je dirais que c’est la principale chose que nous avons tirée de cette défaite.

«Mais nous devons encore vraiment y arriver et améliorer cela. Aussi du côté de la conduite, tout ce que vous pouvez faire de mieux en termes de gestion des pneus dans différentes conditions, différentes pistes, encore une fois, je pense que nous avons appris certaines choses là-bas. «

