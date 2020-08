La réponse des commissaires à la conduite défensive de Romain Grosjean a été motivée par les appels des pilotes à réprimer les mouvements de tissage agressifs, a déclaré le directeur de course de F1 Michael Masi.

Cependant, les pilotes discuteront davantage des règles à la lumière des événements de la course d’hier, a-t-il ajouté.

Grosjean a reçu le drapeau noir et blanc pour sa conduite tandis que Carlos Sainz Jnr essayait de le dépasser, pour un geste que le pilote McLaren a qualifié de «très dangereux». Le pilote Haas a ensuite reçu un avertissement pour un mouvement similaire sur Daniel Ricciardo.

Masi a déclaré que les incidents étaient le premier exemple des stewards répondant aux commentaires des conducteurs sur la façon dont une telle conduite devrait être réglementée.

«Suite à des discussions approfondies avec les pilotes tout au long de l’année dernière, l’un des grands domaines que la majorité d’entre eux a demandé est le blocage des voitures se déplaçant sous les freins et des conducteurs sous les freins», a déclaré Masi. «En conséquence, c’est vraiment le premier élément que nous avons vu cette année.

« La première fois que cela s’est produit, le drapeau noir et blanc a été montré et la deuxième fois, il a été renvoyé aux stewards pour qu’ils fassent une enquête plus approfondie. »

Le sujet sera probablement discuté avant la deuxième course de ce week-end à Silverstone pour clarifier le traitement des pilotes qui changent soudainement de trajectoire au freinage.

« Nous avons convenu que nous en discuterons lors du prochain meeting des pilotes et partirons de là », a déclaré Masi. «Mais cela est en fait le résultat de la demande de mesures de répression des conducteurs dans ce domaine, car ils pensaient que c’était quelque chose qui devait être un peu plus sévère.»

Grosjean « devrait savoir à présent ce qu’il fait », a déclaré Ricciardo Ricciardo a décrit la défense de Grosjean comme « fragmentaire » à la radio de l’équipe. Il a déclaré que les deux hommes avaient discuté de l’incident dans la salle des stewards.

« Je ne voulais pas entrer et l’éduquer parce que, comme je l’ai dit, il devrait savoir maintenant ce qu’il fait », a déclaré Ricciardo, « mais, je viens de dire, regardez ce n’est pas seulement moi qui est en danger, évidemment avec un mouvement tardif et une réaction, mais c’est peut-être que je casse mon aileron avant, mais probablement que vous avez une crevaison aussi. C’est donc vraiment pour nous deux dans ce scénario. «

«Je viens de dire que si vous chronométrez et bougez un peu plus tôt, alors je vais probablement aller à l’extérieur et vous avez probablement aussi de meilleures chances de défense. Mais je pense que c’est tout ce qu’il savait. Je pense que lorsqu’il a vu la vidéo, il a réalisé qu’il était un peu tard, mais je n’ai pas ressenti le besoin de faire des allers-retours. «

Ricciardo a déclaré que l’étiquette de piste s’était améliorée après son dernier examen, lorsque Max Verstappen a été mis au défi pour certains de ses mouvements.

«Je pense qu’en 2016, Max le faisait plusieurs fois au freinage et nous l’avons abordé. J’avais l’impression que nous en étions sortis. Et je pense que le comportement a été plutôt bon de mémoire, pour la plupart, ces dernières années. «

