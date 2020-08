Date publiée: 14 août 2020

Lewis Hamilton a décrit la chaleur espagnole comme «un tueur» pour les pilotes de F1 – car Mercedes craint une répétition de leurs problèmes de pneus Silverstone.

Le champion du monde et son coéquipier Valtteri Bottas ont de nouveau dominé les essais du vendredi, devançant facilement l’opposition dans les deux séances pour réaffirmer leur position de grands favoris pour le Grand Prix d’Espagne.

Mais les conditions chaudes, et l’usure accrue des pneus qui en résulte, sont devenues le talon d’Achille de Mercedes, comme le montre leur défaite face au Red Bull de Max Verstappen lors du Grand Prix du 70e anniversaire à Silverstone le week-end dernier.

Barcelone étant généralement visitée par la F1 au début du mois de mai, pour cette course, ou l’hiver, pour les tests de pré-saison, ce sera une expérience différente dans les températures torrides de la mi-août – et non une expérience qui rend Hamilton tout à fait à l’aise.

C’est la fin de la course de vendredi au #SpanishGP! 👏 @ LewisHamilton en tête des feuilles de temps dans # FP2, avec @ValtteriBottas de près! Maintenant, il est temps de fouiller dans toutes ces données! 🤓 pic.twitter.com/dYURomDjGN – Mercedes-AMG F1 (@ MercedesAMGF1) 14 août 2020

Rendez-vous dans la boutique de Formule 1 pour tous vos produits officiels Lewis Hamilton

«C’est vraiment difficile là-bas», a déclaré le Britannique de 35 ans. «Je ne pense pas que je sois allé en Espagne quand il faisait si chaud – il fait beau, mais un tueur dans la voiture et évidemment très dur avec les pneus aussi.

« Mais c’est une bonne journée, en particulier la deuxième séance a été meilleure pour moi, et sur les longues courses, nous avons regardé de très près avec le Red Bull, donc je pense que ça va être une course très serrée. »

Les cloques de pneus étaient un gros problème pour Mercedes la semaine dernière et Hamilton craint qu’il ne revienne sur la tête – bien qu’il n’y en ait eu aucun signe immédiat vendredi.

«Les pneus ne sont pas contents dans ces conditions. Vous glissez avec des pneus en surchauffe », a-t-il ajouté. «Je n’ai pas vu de cloques aujourd’hui, mais nous n’en avons pas non plus vu vendredi dernier.

«Le long terme n’a pas été trop mal. Je ne sais pas jusqu’où nous pourrions aller plus loin que Red Bull et cela déterminera s’il s’agit d’une course à une ou deux étapes ce week-end. «

Bottas était également préoccupé par l’usure des pneus. «La séance du matin a été peut-être un peu meilleure pour moi que l’après-midi, mais tout de même de bons apprentissages, a déclaré le Finlandais. «Je pense que nous avons l’air solide en tant qu’équipe, mais l’essentiel sera dimanche avec les températures qui permettront de garder les pneus en bon état.

«Sur une piste difficile comme celle-ci, les pneus s’usent plutôt que de se boursoufler. Si nous étions de retour à Silverstone, je suis sûr que nous pourrions faire un meilleur travail, mais nous avons fait de longues courses sur tous les composés aujourd’hui, donc il y aura beaucoup de points d’apprentissage avant de commencer la course. «

Suivez toute l’action du Grand Prix d’Espagne avec le live center PlanetF1