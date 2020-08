Date publiée: 3 août 2020

Racing Point attend toujours la confirmation du retour de Sergio Perez, mais des «rapports contradictoires» sur les lois de quarantaine britanniques compliquent les choses.

Le Mexicain a été contraint de rater le Grand Prix de Grande-Bretagne après avoir retourné un test non concluant, avant d’être testé positif par la suite avec Nico Hulkenberg repêché comme son remplaçant pour le week-end.

Perez a été isolé avec son physio et un membre de son équipe de direction, tous deux ont été testés négatifs.

Le premier test de Perez a eu lieu le mercredi avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, avec un résultat positif à venir jeudi, mais un changement dans les lois de quarantaine du Royaume-Uni a laissé une date de retour incertaine.

Les directives britanniques sont passées de la prescription d’une période d’isolement de sept jours à 10 jours, mais en raison du timing, le patron de Racing Point, Otmar Szafnauer, ne sait toujours pas où se situent Perez et l’équipe par rapport à cette période d’isolement.

Le changement est entré en vigueur jeudi, au lendemain du résultat non concluant de Perez.

« Nous respecterons les directives de la National Health England afin que nous fassions ce qu’ils disent », a-t-il cité par Autosport.

«Je ne sais pas s’il s’agit encore de 10 ou 7 jours de quarantaine aujourd’hui, il y a des rapports contradictoires, mais nous obtiendrons les conseils des bonnes personnes de National Health England et les suivrons.

«Même s’il ne s’agit que d’une quarantaine de sept jours, il doit encore être testé négatif par le code de conduite COVID que la FIA a là-bas, nous allons donc essayer de le tester jeudi, et s’il est positif, il ne peut pas venir. dans le paddock de toute façon.

Szafnauer a révélé que le test de Perez de mercredi avait été qualifié de «non concluant» par la FIA, mais selon les directives britanniques, il était considéré comme positif.

« Le peu de confusion est dû au fait que c’était à ce point et que le test non concluant n’était pas concluant uniquement selon les normes de la FIA », a-t-il confirmé.

«Selon les normes de National Health England, ce test non concluant aurait été positif, vous pouvez donc le regarder et dire que ce sont les normes de National Health England et qu’il était déjà positif mercredi, et mercredi vous avez dû mettre en quarantaine pendant sept jours, et les 10 jours qui sont arrivés le jour suivant peuvent être rétroactifs ou non, c’est ce que je ne sais pas.

«Nous poserons donc cette question à National Health England et quoi qu’ils disent, c’est ce que nous ferons, nous nous conformerons à tout ce qu’ils jugeront juste dans cette situation, mais l’ambiguïté entre en jeu parce que c’était juste sur cette transition. point. »

Szafnauer a déclaré que l’équipe devait avoir une réponse avant vendredi, tout en réitérant que Perez ne serait autorisé dans le paddock que si le virus était complètement hors de son système.

Hulkenberg reprendrait probablement sa place au Grand Prix du 70e anniversaire si Perez ne pouvait pas concourir.

«Nous devons avoir la réponse, je ne sais pas quand, mais [sporting director] Andy Stevenson a été en contact avec eux et ils nous le diront très bientôt », a déclaré Szafnauer.

«Je pense que nous devons juste savoir avant vendredi prochain, donc nous avons un peu de temps.

«Mais nous voulons faire ce qui est bien et nous suivrons à coup sûr leurs conseils.

«Nous avons juste besoin de conseils clairs et une fois que nous y parviendrons, nous ferons ce qui est juste. Sans oublier si Checo a encore un virus dans son système, nous ne voulons pas non plus qu’il soit dans le paddock.

«Nous devons protéger notre équipe et tout le monde dans le sport et c’est exactement ce que nous allons faire.

«Même si National Health England dit que c’est sept jours et qu’il peut venir jeudi ou vendredi, nous le testerons quand même pour un virus dans son système, et il ne doit pas en avoir.»

