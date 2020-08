De toute évidence, 2020 a été une année mémorable pour toutes les mauvaises raisons. Dans ce contexte, l’arrivée d’un

livre de table basse monstre sur un coureur de voitures de sport de niche et en grande partie au milieu de terrain de Formule 1, qui

n’a pas fait tourner une roue depuis 1980, a au moins partiellement restauré ma foi en l’humanité.

Pete Lyons est parfaitement placé pour raconter l’histoire de Shadow, l’une des marques les plus innovantes de son époque, garantissant de manière cruciale l’accès à l’énigmatique Don Nicholls et à de nombreuses autres personnes clés des côtés américain et britannique de l’opération.

L’histoire est bien rythmée, avec un niveau de couverture proportionné pour la Cam-Am et la voiture de sport, les efforts de F1 et de Formule 5000. Bien qu’il semble que l’équilibre de l’enthousiasme, notamment de Nicholls lui-même, réside davantage dans le domaine des voitures de sport.

Couvrant chronologiquement l’histoire de Shadow – résumés techniques et interviews, tissés autour des résumés de course par course – il y a très peu de choses ici qui restent inchangées. Les derniers jours de l’équipe de F1 et sa descente dans l’obscurité, sans surprise, n’obtiennent pas une large couverture.

C’était une équipe qui a connu des hauts et des bas terribles. Rien qu’en 1977, il a subi la mort de la star émergente Tom Pryce dans un terrible accident à Kyalami, puis une victoire décisive pour son remplaçant.

a title = ’Alan Jones’ href = ’/ f1-information / whos-who / whos-who-j / alan-jones /’> Alan Jones.

Ce qui vaut vraiment le prix d’entrée, ce sont les archives super techniques et photographiques déployées partout – offrant une excellente occasion de voir de près à quel point certaines des voitures étaient innovantes. Le niveau général de production et de conception donne au livre l’impression d’être un événement.

Vous n’avez vraiment pas besoin de cette critique pour vous dire si vous voulez ou non acheter le livre – si vous êtes un collectionneur, un completiste et un amateur de bons livres de sport automobile, il devrait déjà être sur vos étagères ou y aller. Mon seul reproche est qu’il en redemande – une publication similaire sur Tyrrell ou RAM ou Hesketh peut-être?

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Classement .

Les supporters de . peuvent économiser 40% sur ce livre et sur d’autres titres de sport automobile d’Evro Publishing.

Cliquez ici pour savoir comment obtenir la réduction

Lisez toutes les critiques de livres ..

« Shadow: Les magnifiques machines d’un homme mystérieux »

Auteur: Pete Lyons

Éditeur: Evro

Publié: 2020

Pages: 448

Prix: £ 75.00

ISBN: 9781910505496

CommentairesParcourir tous les avis

Partagez cet article . avec votre réseau: