Romain Grosjean de Haas maintient que ses mouvements défensifs lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de dimanche n’ont enfreint aucune règle non écrite, mais il est prêt à changer de tactique s’il ya des éclaircissements futurs.

Bougeant deux fois au freinage pour garder d’abord Carlos Sainz de McLaren, puis Daniel Ricciardo de Renault derrière lui, le président du GPDA Grosjean est devenu le premier pilote de la saison 2020 à recevoir le drapeau noir et blanc pour conduite antisportive.

Par la suite, le Français n’a reçu qu’un avertissement de la part des stadiers, mais lorsqu’il a été interrogé par des journalistes, il a souligné des mouvements similaires employés par Max Verstappen de Red Bull dans le passé comme justification.

«Dans les deux cas, j’ai déménagé un peu en retard, mais j’ai toujours laissé une largeur de voiture», a-t-il expliqué. « Ils [the stewards] voulait clarifier le fait que nous ne pouvons pas bouger aussi tard, ce avec quoi je suis d’accord, mais il n’y avait pas de vraies règles à l’avance et Max [Verstappen] Je l’ai beaucoup utilisé pendant ses courses, alors je me suis dit: «Pourquoi pas? Pourquoi ne pas en profiter? »

Choisissant de ne pas suivre le reste du peloton dans les stands lors de la première période de la voiture de sécurité, Grosjean s’est retrouvé à se battre entre les positions des points malgré sa voiture plus lente, et a voulu profiter de l’occasion.

«Ce n’est pas tous les jours que nous courons sixième ou septième de la course et j’ai fait tout ce que j’ai pu pour défendre.

«En les regardant, je me suis un peu attrapé par mon miroir qui était tordu au début de la course, donc je ne pouvais pas vraiment voir grand chose en eux. Je suis d’accord, j’ai déménagé un peu tard mais j’ai aussi laissé plus qu’une largeur de voiture.

Finalement relégué au 16e rang après son propre arrêt, Grosjean a révélé qu’il avait parlé à Ricciardo par la suite et qu’il n’y avait pas de mauvais sang entre les deux.

«J’ai parlé avec Daniel et il était comme si c’était un peu marginal, pas trop mal», a ajouté Grosjean.

«Je pense que Sainz se plaignait beaucoup à la radio de ce que j’ai entendu mais encore une fois, il pouvait passer. Il y avait une largeur de voiture et je dois faire ma course.

«S’il y a une clarification que nous ne pouvons pas avancer aussi tard, je vais en tenir compte.

«À ce stade, j’ai utilisé la limite, je suis d’accord, mais j’essayais de me défendre aussi fort que possible.»