Les pannes de pneus survenues lors du Grand Prix de Grande-Bretagne le week-end dernier n’ont pas frappé entièrement «sans prévenir», contrairement aux commentaires de certains pilotes, selon Pirelli.

Lewis Hamilton, dont le pneu avant gauche est tombé en panne dans le dernier tour du week-end dernier, a été interrogé sur l’avertissement qu’il avait avant qu’il ne cède. «Aucun», dit-il.

«Je regardais constamment le pneu», a expliqué Hamilton. «C’était assez fluide et ça marchait très bien jusqu’au troisième virage, ça tournait bien. J’essayais donc de mesurer à quel point il était usé mais je n’avais aucune sensation d’usure, il était particulièrement usé. «

S’adressant à ., Mario Isola, responsable de la F1 et de la course automobile chez Pirelli, a déclaré qu’il n’était « pas correct à 100% » de dire que les pneus avaient échoué « sans avertissement ».

«C’était une première perte d’air suivie d’une déflation», a déclaré Isola à propos des échecs subis par Hamilton. Valtteri Bottas et Carlos Sainz Jnr. «Avant cela, il y avait un niveau de vibration assez élevé.

« Il est clair que vous pouvez avoir des vibrations aussi pour une autre raison, comme un plat par exemple, ou parce que les pneus sont complètement usés et que vous commencez donc à avoir des vibrations. »

Isola a déclaré que la perte de pression était «assez rapide» dans certains cas, plus graduelle dans d’autres. «Évidemment, vous ne pouvez rien faire parce que lorsque vous commencez à perdre de l’air, vous perdez de l’air, à un certain moment sans pression à l’intérieur du pneu, vous ne pouvez pas résister et donc vous roulez à plat sur le pneu et vous cassez le pneu lui-même.

«Si vous regardez les images des pneus à la fin de la course, vous pouvez voir que les deux flancs sont toujours en place, ils ne sont pas déperlés, rien de tel. Vous avez l’anneau qui est la bande de roulement, les ceintures et ainsi de suite cela signifie que la coupe est le long des deux épaules. C’est la manière typique de l’échec lorsque vous avez un pneu qui roule sans air. »

Cependant, Isola a déclaré que les conducteurs n’étaient pas nécessairement responsables de ne pas avoir réalisé que les vibrations indiquaient un risque de panne.

«Ils couraient. Et à cause de la voiture de sécurité à gauche et du fait que tout le monde visait un très long relais et ainsi de suite, ils ont l’habitude de rouler avec des vibrations lorsque les pneus sont très usés. Et dans ce cas, c’était aussi une indication de quelque chose de différent.

«Je ne dis donc pas que le pilote aurait dû reconnaître le problème à l’avance, car manifestement ils couraient. Mais nous ne pouvons pas dire qu’il n’y avait aucune indication du tout.

