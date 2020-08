Mika Hakkinen pense que les manigances de Ferrari l’année dernière ont motivé Mercedes à revenir plus fort cette année, et après six manches, il est clair que les champions du monde et leurs principaux rivaux ont bouleversé.

Bien que les circonstances de la disparition de la puissance soient bien connues, il a fallu un accord douteux entre Ferrari et la FIA pour que les Reds se démarquent et, avec lui, de nombreux cavalinos rampants ont disparu au combat.

Ainsi, bien que le secret de l’accord soit offensant, il est clair que la sévérité de la répression contre la Ferrari PU est désormais claire pour tous. Eux et leurs clients n’ont pas le grognement qu’ils ont apprécié à cette époque l’an dernier.

Ajoutez à cela une Mercedes excitée qui, selon Hakkinen, a été inspirée par la saga, «Considérant que les performances de Ferrari en 2019 ont vraiment motivé Mercedes à passer à un nouveau niveau en 2020.

« Le Grand Prix de dimanche nous a vraiment montré à quel point l’écart s’est creusé – Mercedes a progressé, Ferrari a pris un grand pas en arrière », a expliqué Mika en se référant à la course de Barcelone que Lewis Hamilton a dominée, en lançant la seule Ferrari qui l’a fait. la ligne.

« Le fait que Lewis, Max et Valtteri aient doublé tout le monde en dit long », a ajouté le double champion du monde de F1. «En février, la FIA et Ferrari ont conclu un accord privé sur la technologie moteur utilisée.

« Le résultat de cela a été une nette réduction des performances de toutes les équipes Ferrari – un résultat qui a vraiment affecté le combat du Championnat du Monde de cette année », affirme Hakkinen dans sa dernière chronique Unibet.