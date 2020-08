McLaren mène une lutte à quatre pour la troisième place du championnat des constructeurs, et le PDG de sa division Racing s’attend à ce que leurs pilotes fassent la différence dans quelle équipe sera en tête.

Mercedes, Ferrari et Red Bull ont verrouillé les trois premières places du championnat à chaque saison depuis 2016. Mais le début d’année troublé de Ferrari les a laissés tomber dans les griffes de McLaren et Renault, tandis que le controversé RP20 de Racing Point les a mis en lice. pour le troisième dans les points aussi.

Lando Norris est le pilote le plus performant parmi les quatre équipes. Brown est ravi du partenariat qu’il a formé avec Carlos Sainz Jnr.

«Je pense que nous bénéficions cette année d’avoir deux très bons pilotes», a-t-il déclaré. «Nous avons un couple exceptionnel et nous avons l’harmonie dans notre garage.

«Avec la proximité de la piste, je pense que les paires de pilotes pourraient finir par être ce qui fait la différence entre être troisième, quatrième, cinquième ou sixième du championnat.

Cependant Sainz quittera l’équipe à la fin de l’année pour rejoindre Ferrari. Sa place sera prise par Daniel Ricciardo.

«Daniel et Lando sont notre avenir», a déclaré Brown. « De toute évidence, l’âge de Lando signifie qu’à partir d’aujourd’hui, il aura une carrière plus longue en Formule 1 que Daniel, à 31 ans. Mais je pense que c’est une combinaison des deux qui va aider McLaren à avancer. »

Norris est avec McLaren depuis qu’il a rejoint leur programme de pilotes juniors en 2017 et a marqué son premier podium pour l’équipe lors de la course d’ouverture de la saison au Red Bull Ring.

«Lando a été très impressionnant depuis ses débuts en Australie 2019», a déclaré Brown. «Je pense qu’il fait preuve d’une grande maturité.

«Ce que j’aime vraiment, c’est qui il est. Ce qu’il a fait avec le casque avec Eva, six ans, est génial. C’est juste un individu de bonne qualité, il conduit extrêmement bien et tout le monde aime travailler avec lui à l’intérieur et à l’extérieur de la voiture. Et je pense que ça va continuer.

«Sa forme physique est très bonne. Si vous le regardez, quand il nous a rejoints pour la première fois, c’était un petit gars, il est assez musclé maintenant, donc je pense qu’il évolue assez bien vers la Formule 1. «

