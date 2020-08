La victoire de Red Bull dans le Grand Prix du 70e anniversaire était en partie due à l’amélioration significative que l’équipe a apportée à son châssis ces dernières semaines, déclare Helmut Marko.

Qualifiée de «mauvais comportement aérodynamique» par le directeur de l’équipe Christian Horner après le Grand Prix de Hongrie, la RB16 conçue par Adrian Newey a été remarquée comme étant particulièrement difficile à conduire.

Près de trois semaines après ces commentaires, Marko pense que la victoire de Max Verstappen indique que la mauvaise conduite a été maîtrisée, bien qu’il reste encore du travail à faire.

«La grosse chèvre est hors de notre châssis, mais un petit ver est toujours là», a-t-il déclaré à Auto Bild. «Mais nous avons toujours dit que le championnat n’était pas fini pour nous.

«Vous oubliez que nous aurions pu gagner la première course en Autriche en termes de vitesse.»

La cause de Red Bull, c’est que les pilotes Mercedes ont beaucoup plus de difficultés à maintenir leur voiture dans des conditions chaudes, ce qui les a affectés dimanche et Marko pense qu’il pourrait continuer à le faire lors des prochaines courses en Espagne et en Italie.

«À Barcelone, ce sera censé être 34 degrés. Ensuite, il y a deux courses italiennes [Monza and Mugello]. La température devrait également y être élevée. C’est un avantage pour nous. «

Actuellement, Verstappen est deuxième du championnat des pilotes avec 77 points, 30 derrière le leader Lewis Hamilton. Le deuxième pilote Alexander Albon est sixième avec 36 points, et bien qu’il ait été vivement critiqué pour ne pas avoir su suivre son illustre coéquipier, Marko dit que des performances comme celles de dimanche – où il a exécuté une série de manœuvres de dépassement pour revenir 5e – montrent sa qualité.

«Albon avait très bien commencé la saison et sans contact avec Hamilton, nous raconterions une autre histoire», a-t-il déclaré aux journalistes après la course. «Après cet épisode, il a perdu confiance en lui et a eu plusieurs difficultés dans les courses suivantes. Il est jeune et doit accumuler de l’expérience.

«Tant que ses performances seront en augmentation, nous continuerons à lui donner la confiance qu’il mérite, ses chronos dans le troisième et dernier relais de la course hier ont été excellents».